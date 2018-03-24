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ПолітикаЕкономіка

Готуються? Генштаб Росії озвучив найімовірніші сценарії війни

6.7тЧитати новину російською

Начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов розповів про засоби ведення війни у "середньостроковій перспективі".

За його словами, вже в найближчому майбутньому варто очікувати бойове використання лазерних, космічних і роботизованих технологій, передає "Комерсант".

Він вказав, що особливу роль буде грати протистояння систем зв'язку, розвідки і навігації

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"Основними особливостями конфліктів майбутнього стануть широке застосування високоточної та інших видів нових озброєнь, у тому числі робототехнічних. Першочерговому знищенню піддадуться об'єкти економіки та система державного управління супротивника. Крім традиційних сфер збройної боротьби буде активно задіяна інформаційна сфера та космос", - сказав Герасимов.

При цьому він підкреслив, що у майбутніх конфліктів є безліч інших сценаріїв, і Збройні сили Росії повинні бути готові до будь-якого з них. Він зазначив, що цього можна домогтися збалансованим вдосконаленням і модернізацією збройних сил, а також розробкою сучасної військової техніки.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше в опублікованій науково-методичній праці МНС Росії було зазначено, що найбільш вірогідним сценарієм можливого військового конфлікту з Росією може стати застосування сучасних засобів ураження.

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Загроза Третьої світової війниРосійська воєнна загроза
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