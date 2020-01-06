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6 січня • оновлено в 08:42
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Готуються до нападу? Іран підняв по тривозі ракетні війська

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Іран привів в підвищену бойову готовність ракетні сили на території всієї країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Джерело агентства зазначило, що Штатам поки невідомо, з якою метою іранська влада прийняла такі заходи: оборонної або більш високої. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети на конкретні об'єкти.

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"Вони, очевидно, знаходяться в стані підвищеної готовності. Зараз неможливо визначити: знаходяться вони в стані оборони або готуються до нападу. Але ми уважно за цим стежимо", – йдеться в повідомленні.

Ракети в Ірані

Ракети в Ірані

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
Тег
ракети
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Они следят. Ну это успокаивает конечно ... Но зачем было создавать эту ситуацию ? Рождественский сюрприз ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Они следят. Ну это успокаивает конечно ... Но зачем было создавать эту ситуацию, неужели последить за реакцией ? Юмор по-американски ?
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