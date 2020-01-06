Готуються до нападу? Іран підняв по тривозі ракетні війська

Іран привів в підвищену бойову готовність ракетні сили на території всієї країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.
Джерело агентства зазначило, що Штатам поки невідомо, з якою метою іранська влада прийняла такі заходи: оборонної або більш високої. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети на конкретні об'єкти.
"Вони, очевидно, знаходяться в стані підвищеної готовності. Зараз неможливо визначити: знаходяться вони в стані оборони або готуються до нападу. Але ми уважно за цим стежимо", – йдеться в повідомленні.
Ракети в Ірані
Як писав OBOZREVATEL:
Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом.По його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала. Через це НАТО вирішив провести термінове засідання.
Іран оголосив про п'ятому і останньому етапі скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.
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