Готуються до нападу? Іран підняв по тривозі ракетні війська

Іран привів в підвищену бойову готовність ракетні сили на території всієї країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Джерело агентства зазначило, що Штатам поки невідомо, з якою метою іранська влада прийняла такі заходи: оборонної або більш високої. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети на конкретні об'єкти.

"Вони, очевидно, знаходяться в стані підвищеної готовності. Зараз неможливо визначити: знаходяться вони в стані оборони або готуються до нападу. Але ми уважно за цим стежимо", – йдеться в повідомленні.

Ракети в Ірані

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram