Готують зустріч із Путіним? Меркель і Зеленський терміново зідзвонилися через Донбас

Президент України Володимир Зеленський увечері 30 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої вони обговорили підготовку до зустрічі в Нормандські форматі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, наголосивши на важливості позиції ФРН щодо підтримки нашої країни.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель ВВС

"Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, і привітала прогрес, досягнутий в питанні розведення сил і засобів в Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петровського – після закінчення семи днів тиші", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що сторони також обговорили питання транзиту російського газу через територію України, зокрема у зв'язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, які відбулися 28 жовтня в Брюсселі. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення взаємодії в цьому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись із журналістами в Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Однак у штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ у Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.

Пізніше штаб ООС все ж опублікував офіційне підтвердження початку відведення військ поблизу Золотого. Також з'явилось уточнення про те, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, нібито відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

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