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31 жовтня • оновлено в 06:13
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Готують зустріч із Путіним? Меркель і Зеленський терміново зідзвонилися через Донбас

1.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський увечері 30 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої вони обговорили підготовку до зустрічі в Нормандські форматі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі, наголосивши на важливості позиції ФРН щодо підтримки нашої країни.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

ВВС

"Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, і привітала прогрес, досягнутий в питанні розведення сил і засобів в Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петровського – після закінчення семи днів тиші", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що сторони також обговорили питання транзиту російського газу через територію України, зокрема у зв'язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, які відбулися 28 жовтня в Брюсселі. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення взаємодії в цьому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Відведення військ на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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