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Готують змову проти Путіна? З'явилися деталі зустрічі Зеленського і Трампа

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп під час зустрічі у Варшаві 1 вересня планують обговорити питання військово-технічного співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

Також порушать питання протидії агресії РФ в Україні і майбутній візит глави української держави у США. Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише "Уніан".

Всі деталі зустрічі поки узгоджуються сторонами. "Якою буде зустріч із Трампомабо повноцінною, або короткоюце буде зрозуміло, виходячи з графіків президентів", – розповіло джерело.

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Зеленський і Трамп готують змову проти Путіна

Зеленський і Трамп готують змову проти Путіна

"Це ті ключові теми, про які говорить в рамках свого візиту в Україну радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, і які стануть основою для обговорення в Варшаві", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Лучший заголовок на сегодня))))) Даля Грибаускайте случайно не участвует в заговоре?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Захаров Дмитрий, ПИДЕР , ДАЛЯ ЗА СПИНОЙ НАТО , А ТЫ В ЖОПЕ ПОМОЙКИ
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