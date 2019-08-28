Готують змову проти Путіна? З'явилися деталі зустрічі Зеленського і Трампа

Президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп під час зустрічі у Варшаві 1 вересня планують обговорити питання військово-технічного співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

Також порушать питання протидії агресії РФ в Україні і майбутній візит глави української держави у США. Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах пише "Уніан".

Всі деталі зустрічі поки узгоджуються сторонами. "Якою буде зустріч із Трампом – або повноцінною, або короткою – це буде зрозуміло, виходячи з графіків президентів", – розповіло джерело.

Зеленський і Трамп готують змову проти Путіна

"Це ті ключові теми, про які говорить в рамках свого візиту в Україну радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, і які стануть основою для обговорення в Варшаві", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Польщі заявили, що Зеленський може зустрітися з Трампом у рамках церемоній, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни.

Сам Зеленський заявляв, що планує зустріч з американським президентом у вересні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!