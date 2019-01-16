Готував замах на Путіна: у Сербії затриманий бойовик ІДІЛ

У Сербії в місті Нови-Пазар затриманий бойовик, який ймовірно готував замах на президента Росії під час його візиту в Белград.

За інформацією видання Informer, 21-річного Арміна Алібашіча у понеділок зупинив поліцейський патруль у селищі Потік недалеко від міста Нові-Пазар. Увагу правоохоронців привернув рюкзак молодої людини. У результаті в ньому виявили гвинтівку з оптичним прицілом. Одразу після цього поліція і співробітники Агентства інформаційної безпеки Сербії провели обшук його квартири, знайшовши там арсенал зброї та всі необхідні компоненти для виготовлення вибухового пристрою, а також символіку ІДІЛ.

Боснійський експерт у сфері безпеки Джевад Галіяшевіч вважає, що терорист із великою ймовірністю не був одинаком і у нього є спільники.

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Іnformer Докази, знайдені під час обшуку

"Ваххабіти, такі як Алібашіч, достатньо підготовлені й озброєні для здійснення нападів, як на стратегічну інфраструктуру держави, так і на місця масового скупчення цивільного населення. Вони часто проходять відмінну підготовку, мають складне устаткування і можуть добре планувати напади на осіб, які перебувають під захистом... Тому я переконаний, що заарештований не самотній у цій акції і має помічників. Водночас кожна терористична загроза, яка виходить із території Нові-Пазар, спирається на позиції у мусульманській частині Боснії і Герцеговини, де діють різні терористичні осередки", — попереджає аналітик.

Замах на Путіна Іnformer

У той же час глава підрозділу МВС Сербії щодо забезпечення безпеки іноземних осіб та делегацій Славіша Крстич підкреслив, що під час візиту Володимира Путіна в Белград "наше міністерство прийме комплексні заходи безпеки у співпраці з іншими державними органами".

Як відомо, візит Путіна в Белград запланований на 17 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила прогноз на 2019 рік, у якому передбачила президенту Росії Володимиру Путіну спробу замаху з боку когось із його команди безпеки.

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