Готується до війни? Путін стягнув до кордонів Євросоюзу новітнє озброєння

Міністерство оборони Росії розмістило новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд" на стратегічних напрямках.

Як передає "Интерфакс", комплекси розміщені в Калінінграді, Білорусі, Приморському та Краснодарському краях.

"У Росії розгорнуто як мінімум 13 комплексів РЕБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Вони розміщуються в Архангельській, Калінінградській, Московській, Мурманській, Нижегородській областях, Краснодарському і Приморському краї, Єврейській автономній області та в Білорусі", - сказано в повідомленні.

З матеріалів порталу держзакупівель також стало відомо, що комплекси дислоковані в тому числі на об'єктах Військово-морського флоту Росії.

У повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони, вказується, що "в 2017 році на озброєння служби радіоелектронної боротьби Північного флоту надійшли новітні комплекси "Свет" і "Самарканд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія в ООН публічно оголосила про те, що готується до війни зі США.