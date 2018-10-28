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Готується до війни? Путін стягнув до кордонів Євросоюзу новітнє озброєння

3.2тЧитати матеріал російською

Міністерство оборони Росії розмістило новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд" на стратегічних напрямках.

Як передає "Интерфакс", комплекси розміщені в Калінінграді, Білорусі, Приморському та Краснодарському краях.

"У Росії розгорнуто як мінімум 13 комплексів РЕБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Вони розміщуються в Архангельській, Калінінградській, Московській, Мурманській, Нижегородській областях, Краснодарському і Приморському краї, Єврейській автономній області та в Білорусі", - сказано в повідомленні.

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З матеріалів порталу держзакупівель також стало відомо, що комплекси дислоковані в тому числі на об'єктах Військово-морського флоту Росії.

У повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони, вказується, що "в 2017 році на озброєння служби радіоелектронної боротьби Північного флоту надійшли новітні комплекси "Свет" і "Самарканд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія в ООН публічно оголосила про те, що готується до війни зі США.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Они улучшат сотовую связь в Евросоюзе
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина разработала новейшую катапульту, ей эти 13 комплексов РЭБ по барабану.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ой, я вас умоляю! Какая мировая война? Вы можете представить собчаковского носильщика чемоданов в роли полководца? Гы-ы-ы-ы-ы-ы!
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2 из 3 ответов | показать все
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Poroshenko Petro, а я никогда и не говорил, что ты не ебанутый, зачем ты мне все время пытаешься доказать свою ебанутость?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Встромил Ипатий, Мировой войны не будет, будет ядерная война и конец планете земля.
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