Готує ракетний удар? У Європі назвали першу жертву КНДР

Німецька розвідка попередила депутатів Бундестагу про можливість нанесення КНДР ракетного удару по Німеччині.
Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела. При цьому наголошується, що під ударом можуть опинитися і інші європейські держави.
Заступник голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Оле Діль заявив, що зараз ракети КНДР "можуть досягти Європи і Німеччини".
Він підкреслив, що лідер КНДР Кім Чен Ин в стані оснастити свої міжконтинентальні ракети ядерними боєголовками.
При цьому представник розвідки зазначив, що недавні переговори між КНДР і Південною Кореєю свідчать про розрядці обстановки на Корейському півострові.
Як писав "Обозреватель", КНДР заговорила про війну після нового санкцій удару США.