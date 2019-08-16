Готує "маленьку звитяжну війну?" Названі два сценарії Путіна щодо України

Масштабний наступ Росії на Україну залишається малоймовірним, оскільки для президента РФ Володимира Путіна вигідніше встановлення впливу невійськових шляхом або ж невеликий конфлікт.

Таку думку в коментарі "Апострофу" висловив головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін. Він звернув увагу на те, що на окупованій території Луганської області збільшилася кількість важкого озброєння.

При цьому раніше Росія створювала біля українських кордонів угруповання військ перед початком анексії Криму і розв'язуванням гібридної війни на Донбасі

"Незважаючи на те, що з рішенням "українського питання" в Кремлі підгорає, там тверезо розцінюють високі шанси на реалізацію власного сценарію зі зняттям санкцій, визнанням анексії Криму та повернення ОРДЛО до складу України на умовах Москви виключно дипломатичним шляхом", – зазначив Карін.

При цьому сценарії Росія, на його думку, буде використовувати як основні гібридні інструменти для втручання в ситуацію всередині країни.

"З оглядкою, знову ж таки, на підгоряння з "українським питанням" і різким падінням рейтингу Путіна в РФ, йому може бути знадобитися маленька переможна війна.

Вся територія України їм не потрібна. Питання не в тому, як її захопити, а за який кошт утримувати і якими силами контролювати", – додав журналіст.

Він вважає, що "маленька переможна війна" може зробити Україну більш поступливою, а також вселити віру росіянам "у великого полководця".

"У цьому випадку більш ідеального плацдарму, ніж мілітаризована ОРДЛО, немає. Плюс, невелике "плече підскоку" для посилення й підкріплення ударного кулака через українсько-російський кордон, де вже зосереджено достатню кількість російських військ", – припустив Карін.

Володимир Путін Кореспондент

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що на окупованій Луганщині зафіксовані десятки систем залпового вогню "Град", самохідні гаубиці й інше заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Через це Міноборони України скликало термінову нараду.

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