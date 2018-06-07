Бороться с обращением долларов США в России недостаточно, необходимо вести эту работу в мировом масштабе считает глава ВТБ Андрей Костин, который высказал эту сокрушительную мысль на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, комментируя тему дедолларизации российской экономики:
"Я думаю, задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле.
И второе — надо перерегистрировать нашу экономику в России. Невозможно — все наши предприятия, все находятся в таких юрисдикциях... Даже я, член Русского географического общества, не могу их найти.
Дивиденды платятся через пять офшоров. Заплатил дивиденды, раз — санкции, и нет дивидендов ни у кого".
Курс на отказ от привязки экономики к мировой системе долларовых расчетов является правильным для России, заявил 9 мая Путин. По его словам, "отрыв от доллара" - основной валюты торговых расчетов в мире - приведет к "повышению экономического суверенитета", что является "абсолютно правильным".
Западные страны, согласно Путину, помогают России двигаться в этом направлении, вводя "незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли":
"Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов".
Путина нисколько не смущает тот факт, что по данным ЦБ РФ, доля доллара в международных резервах РФ в прошлом году выросла до исторического максимума: на 1 января в американской валюте хранилось 46% средств ЗВР России. Доля евро при этом упала до 22%, хотя в 2016-м составляла 32%, а 2009-м - 43,8%.
Для кого поются эти мантры, если не для подведомственного населения РФ?
"Дорогие россияне", вы все поняли?
Родина дедолларизируется.
Готовьтесь сдавать валюту, граждане.
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