Готово 1,5 мільйона доз: у США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром

Уже цього тижня у США планують почати масове лікування COVID-19 ремдесівіром – компанія-виробник передала уряду 1,5 мільйона доз препарату.

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Як повідомляє DailyMail, генеральний директор Gilead Sciences Ден О'Дей, яка і виробляє ремдесівір, сказав, що ліки будуть доступні у США і за кордоном уже цього тижня – їм залишилося отримати тільки схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, – ред).

Дослідження нібито показали гарні результати. У 1000 людей, які вживали препарат, одужання від COVID-19 відбувалося на 31% швидше, а смертність знизилася на 3%. За словами О'Дея, зараз для поставок готові близько 1,5 мільйона доз препарату, що може покрити потреби від 100 до 200 тисяч пацієнтів.

Тепер справа за урядом США – саме вони вирішать, у які регіони потрібно відправити ліки насамперед. Також частина партії може піти в інші країни. У Gilead же почнуть готувати нову поставку, проте, поки невідомо, коли вона буде готова.

У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром

Насамперед препарат випишуть тим пацієнтам, у яких COVID-19 протікає у важкій формі, щоб врятувати їхні життя. Також вчені досліджують сумісність ремдесівіру з іншими препаратами, щоб можна було складати індивідуальні курси лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Канаді вірусологи підтвердили ефективність препарату "Ремдесівір" у боротьбі проти коронавірусу – ліки блокують механізм розмноження COVID-19.