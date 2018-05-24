"Готовий знести владу": соратник Януковича, що втік до РФ, зголосився брати участь в українських виборах

Екс-член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив про те, що готовий брати участь у майбутніх виборах в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Метою свого висунення колаборант назвав повалення чинної законної влади держави. Самовпевнену заяву з погрозами він зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Я готовий брати участь у виборах майбутніх, але зараз - взяти всю відповідальність для того, щоб очолити ті політичні сили, які знесуть цю владу. Вона сама не піде, треба піднімати людей", - заявив перебіжчик, намагаючись закликати своїх проросійських однодумців до державного перевороту в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник заявив, що готовий йти у військкомат, щоб захищати Донбас від української армії.