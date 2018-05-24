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"Готовий знести владу": соратник Януковича, що втік до РФ, зголосився брати участь в українських виборах

10.3тЧитати новину російською

Екс-член Партії регіонів Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив про те, що готовий брати участь у майбутніх виборах в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Метою свого висунення колаборант назвав повалення чинної законної влади держави. Самовпевнену заяву з погрозами він зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Я готовий брати участь у виборах майбутніх, але зараз - взяти всю відповідальність для того, щоб очолити ті політичні сили, які знесуть цю владу. Вона сама не піде, треба піднімати людей", - заявив перебіжчик, намагаючись закликати своїх проросійських однодумців до державного перевороту в Україні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник заявив, що готовий йти у військкомат, щоб захищати Донбас від української армії.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори президента України 2019російська пропаганда
Особа
Володимир Олійник
Місце
Росія
Об'єкт
Партія регіонів
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