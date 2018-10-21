''Готові до удару'': у Лаврова заговорили про напад на Білорусь

Посол Росії у Мінську Михайло Бабич заявив, що влада Кремля розглядає будь-який військовий напад на Білорусію, як напад на РФ.
"Дуже важливий момент і для білоруських партнерів, і для тих, хто щось задумує: напад на Білорусь, будь-який у військовому плані, буде розцінений, як напад на Росію із усіма випливаючими з цього наслідками", — заявив він в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".
Посол також назвав плани розміщення американської військової бази у Польщі тривожним фактором, "яким не можна нехтувати".
"У нас діє регіональне угруповання військових сил, усі компоненти якого необхідні як для оборони, так і для удару у відповідь", — сказав посол.
Він запевняє, що Білорусія у цьому плані "повністю захищена" і "може бути зовсім спокійна".
"Ми — Союзна держава, у нас союзницькі відносини, тут єдина військова політика, яка гарантує цілковиту безпеку для наших громадян", — додав Бабич.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін і Лукашенко спантеличили мережу спільним відео. Деякі користувачі висловили припущення, що воно означає перший крок до приєднання країни до складу РФ.
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