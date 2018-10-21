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''Готові до удару'': у Лаврова заговорили про напад на Білорусь

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Посол Росії у Мінську Михайло Бабич заявив, що влада Кремля розглядає будь-який військовий напад на Білорусію, як напад на РФ.

"Дуже важливий момент і для білоруських партнерів, і для тих, хто щось задумує: напад на Білорусь, будь-який у військовому плані, буде розцінений, як напад на Росію із усіма випливаючими з цього наслідками", — заявив він в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1".

Посол також назвав плани розміщення американської військової бази у Польщі тривожним фактором, "яким не можна нехтувати".

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"У нас діє регіональне угруповання військових сил, усі компоненти якого необхідні як для оборони, так і для удару у відповідь", — сказав посол.

Він запевняє, що Білорусія у цьому плані "повністю захищена" і "може бути зовсім спокійна".

"Ми — Союзна держава, у нас союзницькі відносини, тут єдина військова політика, яка гарантує цілковиту безпеку для наших громадян", — додав Бабич.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін і Лукашенко спантеличили мережу спільним відео. Деякі користувачі висловили припущення, що воно означає перший крок до приєднання країни до складу РФ.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Михайло Бабич
Місце
БілорусьМінськ
Об'єкт
Росія
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кто с мечем к нам придет, тот от меча и погибнет ! Так кто же наконец придет к нам с мечем. ийоб вашу мать !!!
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Міщенко Володимир
Міщенко Володимир
н-да...хрєн ви браття-білоруси тепер з таких"братських"захистних обіймів вирветесь...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Міщенко Володимир, Жрать захотят - вырвутся.
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
"Народне радіо"запитують: чому "у Лаврова заговорили про напад на Бєларусь"? "Народне радіо" відповідає: в РФії скучили за "зеленими чоловічками", давно вже не бачили та і рейтинг президенту час "підправити". От і шукають привід, як їх знову побачити. Але за давнюю російською традицією починають з того, що кричать: "хапайте злодія!"
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