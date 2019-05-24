"Готові до прямих переговорів": Росія цинічно відповіла Зеленському про Донбас

Росія готова забезпечити "прямий діалог" між українською владою і терористами на Донбасі.

Таку цинічне заяву зробив представник країни-агресора, постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні постійної ради, повідомляє "ФАН". За його словами, новий президент України Володимир Зеленський "взяв на себе відповідальність за управління країною з величезним вантажем проблем, накопичених колишньою владою".

"Зі свого боку, готові максимально сприяти активізації прямого діалогу між сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту на благо якнайшвидшого досягнення миру в братському сусідній державі", — стверджує він, вперто не визнаючи участі РФ у війні на Донбасі.

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Володимир Зеленський

Також Лукашевич закликав "вплинути на Київ", щоб домогтися "сумлінного виконання ними своїх зобов'язань".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський уточнив журналістам, що заперечує можливість ведення переговорів з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді новопризначеного президента України заявили про намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Пізніше стало відомо, що командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів з терористами "ДНР" і "ЛНР".

В Оперативному командуванні "Північ" заявили, що проводять службове розслідування за цим фактом.

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