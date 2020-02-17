"Господи, який жах!" Портрет Лукашенка в ліфті здивував білорусів. Кумедне відео

Білоруські блогери надихнулися пранком із портретами глав держав у житлових будинках і зробили такий же на свій манер – повісили в ліфті однієї з мінських багатоповерхівок портрет президента Олександра Лукашенка.

Водночас під стелею традиційно встановили відеокамеру, яка записала реакцію мешканців. Відповідне відео опублікував YouTube-канал "Вуса Лукашенка" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Автори розіграшу підкреслили, що зображення президента в школах та інших держустановах – це нормальна практика для їхньої країни. Тому вони вирішили подивитися, як відреагують люди на подібне в їхньому будинку.

Портрет Лукашенка в ліфті розсмішив білорусів

Так, побачивши "президента в ліфті" декілька людей починали сміятися і фотографувати портрет, інші ж з незадоволено вигукували: "Господи!" і "Жах якийсь!".

"Серце зупиниться!" – зізнався один із мешканців.

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Деякі почали перевіряти, як саме прикріплений портрет і наскільки міцно. А діти, наприклад, доторкалися до зображення Лукашенка й гладили "його вуса".

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

"Як можна вішати в ліфті картину, це ж не будинок!?" – здивовано запитала маленька дівчинка.

Примітно також, що декілька людей, побачивши портрет і видавши здивований вигук, починали озиратися й, помітивши відеокамеру, просто замовкали.

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Зазначимо, що порівняно з подібними розіграшами росіян і українців, реакція білорусів на портрет президента в ліфті була дещо стриманішою.

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті YouTube-канал Вуса Лукашенка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ліфті однієї з багатоповерхівок Москви російський пранкер повісив величезний портрет президента РФ Володимира Путіна. Реакція жителів на такий "сюрприз" розвеселила користувачів мережі.

Українців розіграли, розмістивши в ліфті житлової багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Реакція була різною, але загалом позитивною, на відміну від подібного пранку в Росії.

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