"Господи, який жах!" Портрет Лукашенка в ліфті здивував білорусів. Кумедне відео

Білоруські блогери надихнулися пранком із портретами глав держав у житлових будинках і зробили такий же на свій манер – повісили в ліфті однієї з мінських багатоповерхівок портрет президента Олександра Лукашенка.
Водночас під стелею традиційно встановили відеокамеру, яка записала реакцію мешканців. Відповідне відео опублікував YouTube-канал "Вуса Лукашенка" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Автори розіграшу підкреслили, що зображення президента в школах та інших держустановах – це нормальна практика для їхньої країни. Тому вони вирішили подивитися, як відреагують люди на подібне в їхньому будинку.
Портрет Лукашенка в ліфті розсмішив білорусів
Так, побачивши "президента в ліфті" декілька людей починали сміятися і фотографувати портрет, інші ж з незадоволено вигукували: "Господи!" і "Жах якийсь!".
"Серце зупиниться!" – зізнався один із мешканців.
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Деякі почали перевіряти, як саме прикріплений портрет і наскільки міцно. А діти, наприклад, доторкалися до зображення Лукашенка й гладили "його вуса".
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
"Як можна вішати в ліфті картину, це ж не будинок!?" – здивовано запитала маленька дівчинка.
Примітно також, що декілька людей, побачивши портрет і видавши здивований вигук, починали озиратися й, помітивши відеокамеру, просто замовкали.
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Зазначимо, що порівняно з подібними розіграшами росіян і українців, реакція білорусів на портрет президента в ліфті була дещо стриманішою.
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Реакція білорусів на портрет Лукашенка в ліфті
YouTube-канал Вуса Лукашенка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ліфті однієї з багатоповерхівок Москви російський пранкер повісив величезний портрет президента РФ Володимира Путіна. Реакція жителів на такий "сюрприз" розвеселила користувачів мережі.
Українців розіграли, розмістивши в ліфті житлової багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Реакція була різною, але загалом позитивною, на відміну від подібного пранку в Росії.
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