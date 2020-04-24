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24 квітня • оновлено в 20:08
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"Господь ударив по голові": Лукашенко розповів, за що людей "покарали" коронавірусом

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус COVID-19 з'явився, як покарання Богом для людства.

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Про це він повідомив в п'ятницю, 24 квітня, на нараді з білоруськими міністрами.

"Гасло "Ліс – наше багатство" ви ще з вашої пам'яті і з пам'яті людей не виключили. Ліс як був нашим багатством, так і залишився. Але до цього багатства ми ставимося потворно. Часом потворно, а може бути, часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом. Я впевнений, що якби ми до природи ставилися відповідально і з повагою, то ми б не тільки жили набагато каще, але і віруси нас би не взяли", – повідомив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко висловив упевненість, що протягом місяця світова економіка повернеться до роботи. Зокрема, це стосується і України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко публічно розкритикував якість тестів на COVID-19 російського виробництва, на що в РФ відповіли, що їх тести "за багатьма параметрами перевершують ряд зарубіжних аналогів".

Раніше хокеїст команди президента Білорусі здав позитивний тест на коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
ти не меньш біснуватий за них, бо бажаєш зла тим, кого виховав в створеній собою системі
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