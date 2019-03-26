Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

У Баку (Азербайджан) у Низаминскому районі загорівся торговий центр "Діглас".

Займання сталося в селищі "8-й кілометр" в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі, повідомляє Trend. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події направлено більше 10 пожежних розрахунків. Також залучено вертоліт авіазагону місцевого МНС.

Trend

На даний момент проводяться роботи по гасінню пожежі. Інформації про причини загоряння та постраждалих поки не надходило.

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Trend

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 8 березня сталася сильна пожежа у Срібному бору — пам'ятнику природи регіонального значення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram