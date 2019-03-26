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Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

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У Баку (Азербайджан) у Низаминскому районі загорівся торговий центр "Діглас".

Займання сталося в селищі "8-й кілометр" в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі, повідомляє Trend. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події направлено більше 10 пожежних розрахунків. Також залучено вертоліт авіазагону місцевого МНС.

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Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

На даний момент проводяться роботи по гасінню пожежі. Інформації про причини загоряння та постраждалих поки не надходило.

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Горять чотири поверхи: у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ. Фото і відео з місця НП

Trend

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 8 березня сталася сильна пожежа у Срібному бору — пам'ятнику природи регіонального значення.

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Місце
АзербайджанБаку
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