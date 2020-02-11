В Риме за проезд в метро можно заплатить пластиковыми бутылками. Проезд в одну сторону, равный 1,5 евро, можно оплатить 30 бутылками.

Акция получила название +Ricicli +Viaggi, что значит "больше перерабатываешь – больше путешествуешь". Бутылку можно обменять на кредит в пять центов, накопив которые можно оплатить проезд. При этом, билет стоимостью 1,5 евро позволяет проехать в одну сторону на метро или совершить поездку на автобусе в течение 100 минут.

Первые машины были установлены на трех станциях метро ещё в июле 2019 года. За несколько месяцев после установки автоматами было переработано около 350 тыс бутылок. Затем такая возможность стала доступна по всей сети метрополитена Рима. Эксперимент продлится до июля 2020 года.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

На такой шаг власти Рима пошли из-за того, что Вечный город сильно замусорен пластиком, особенно летом, когда много туристов. Вот и решили акцией "Утилизируй и путешествуй" улучшить экологическое состояние своей столицы. И первые пол года показали, что стало значительно чище!

Рим стал первым европейским городом, который запустил подобную инициативу. Ранее проекты по переработке пластика были представлены в Пекине и Стамбуле...

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