Гордон розповів про величезну ненависть Путіна до Лукашенка.

Український журналіст Дмитро Гордон уважає, що президент Росії Володимир Путін ненавидить білоруського главу Олександра Лукашенка через те, що він порушив його плани.

Про це Гордон сказав в ефірі каналу "Україна 24". Він уточнив, що йдеться про плани Путіна знову йти у президенти РФ. Оскільки конституція цього не дозволяла, необхідно було, щоб Лукашенко "віддав" Білорусь у так звану союзну державу. Але той відмовився.

"Ненависть Путіна до Лукашенка величезна. З вини Лукашенка він не зробив того, що мав зробити зараз, я маю на увазі, Путіну треба йти на президентство знову. Конституція Росії цього не дозволяла, і найпростіший шлях, який у нього був – щоб Лукашенко віддав Білорусь у союзну державу, щоб вона якось називалася, і Путін вже легально став би президентом. Лукашенко відмовився. Путіну довелося йти на "обнулення", на весь цей цирк, і, звичайно, це посилило ненависть", – сказав журналіст.

Гордон зазначив, що для росіян повалення режиму в Білорусі буде жахливим прикладом.

"Якщо Лукашенко впаде – для Путіна це буде означати, що громадяни Росії побачать, що якщо громадяни Білорусі незадоволені режимом – вони його валять, скидають президента. Для Путіна – це жахливий приклад, два українських Майдани – це його особиста трагедія. Якщо в Білорусі це пройде – те, що зараз починається в Хабаровську, Владивостоку, набуде поширення", – сказав Гордон.

Журналіст звернув увагу на два варіанти білоруського сценарію, які можуть бути вигідні Путіну.

"Скидати Лукашенка Путіну не з руки, залишати його теж недобре, тому у нього є варіанти: слабкий Лукашенко, і другий варіант – якщо натиснути на Лукашенка, щоб він випустив політв'язнів, взяти, наприклад, Бабарико, провести президентом, а Лукашенко піде сам. І тоді громадянам Росії буде сказано, що Лукашенко пішов сам, не народ його скинув", – сказав Гордон.

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