Головна Новини
5 листопада • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Горбачов заявив про нову війну Росії з Заходом

2.4т Читати матеріал російською

Між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерна зброя має бути знищена.

Про це заявив президент СРСР Михайло Горбачов ВВС. Він оцінив рівень відносин між країнами Заходу й Москвою сьогодні.

Новини
Росія і США на порозі ядерної війни: Горбачов дав тривожний прогноз

"Поки є зброя масового знищення, насамперед ядерна, небезпека колосальна. Всі народи мають заявити, що ядерна зброя має бути знищена. Ми будемо рятувати себе і планету", – вважає Горбачов.

"Подивіться самі – то тут, то там відбуваються зіткнення, стрілянина. Кудись летять військові літаки, кудись пливуть бойові кораблі. Це не та ситуація, яка нам потрібна", – додав він.

Горбачов заявив про нову війну Росії з Заходом

Горбачов заявив про нову війну Росії з Заходом

Утро.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Горбачов попередив Росію про нову сутичку з США.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Михайло Горбачов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
8
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ЯО как раз то, что удерживает от вoйны. Если бы у России не было ЯО, не было бы и России. Этого предателя уже слушали, открыв рот, хватит!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
По российской версии : просрал страну !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / думки