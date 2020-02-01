Горбачов розлютився на Зеленського через слова про СРСР і війну: суперечка посилилася

Експрезидент СРСР Михайло Горбачов розлютився через слова глави України Володимира Зеленського про те, що СРСР також відповідальний за розв'язання Другої світової війни.

Ці слова прозвучали у його промові в Польщі в день 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау і викликали бурхливу реакцію у Росії.

Горбачов розлютився на Зеленського через слова про СРСР

Що сказав Зеленський

"Польща і польський народ першими – першими – відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту... Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році", – так звучала заява українського лідера.

У Росії ці слова викликали справжню істерію. Їх прокоментували всі, кому не лінь. Але головне – з'явилася непряма реакція президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, його прес-секретар Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського образливими.

Як відреагував Горбачов

За його словами, визнання СРСР відповідальним за злочинну змову з нацистами, – це обурливо.

"Чиїм інтересам він (вислів Зеленського – Ред.) служить? Політики та історики, які таке говорять, ображають пам'ять тих, хто віддав життя заради перемоги над фашизмом", - передає його заяву РБК.

Горбачов стверджує, що найкращою відповіддю на слова Зеленського буде "віддати належне тим, хто виніс величезні тяготи і страждання і позбавив людство від цієї чуми".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін і зовсім заявив, що Зеленський нібито стає все більшим прихильником ідей націоналізму.

Раніше топ-пропагандист Кремля Дмитро Смирнов нарвався на критику в мережі через безглузді жарти про участь українців у Другій світовій війні.

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