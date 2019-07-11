"Гопота!" Віцеспікер Держдуми влаштував скандал у ПАРЄ через Грузію

Скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми Росії Петро Толстой накинувся на грузинську журналістку у кулуарах ПАРЄ.

Він намагався переконати її в законності окупації Південної Осетії та Абхазії й агресивно вигукував, що ці території ніколи не будуть звільнені. Фрагмент із нахабною поведінкою російського політика показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія не окупувала ваші території! Річ у тім, що керівництво вашої країни наважилося вбивати людей на своїй території, напавши на Південну Осетію. Якщо Росія ворог і окупант, то вам треба сидіти якомога тихіше і поводитися якомога скромніше, а не грубіянити щодо Росії! Грузія і ваш президент так званий сміє писати у своїх соціальних мережах, що Росія – ворог і окупант! і ви вважаєте, що після цього можна говорити про відносини нормальні між Грузією і Росією?!" – зухвало звернувся Толстой до репортерки.

На це жінка заперечила йому, що окупація частини Грузії Росією є беззаперечним фактом. Однак правдиві слова журналістки ще більше розлютили віцеспікера російського парламенту.

"Ніколи Абхазія і Південна Осетія не повернуться у Грузію! Запам'ятайте це, передайте всім, скажіть, що цього не буде ніколи! Народи цих країн не збираються жити у Грузії, і Росія підтримуватиме їхню незалежність!" – огризнувся він.

Однак журналістка не мала наміру відступати, і запитала Толстого, звідки він знає, що окуповані території не хочуть повернутися в рідну державу.

Петро Толстой Скріншот відео

Він продовжив нахабні випади з виправданням збройного вторгнення кремлівських окупантів у Грузію. "Ніколи це не буде вашою територією!" – почав переходити на крик Толстой.

Але репортерка була непохитна і нагадала скандальному росіянину, що це і так грузинська територія.

"Запам'ятайте, запишіть, передайте Саломе Зурабішвілі і всій ось цій гопоті, яка бігає зараз вулицями Тбілісі з антиросійськими гаслами! Передайте їм – цього не буде ніколи!" – перейшов на образи віцеспікер Держдуми.

Йому навздогін журналістка ще раз наголосила, що Грузія залишається для всієї світової спільноти територіально цілісною країною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Толстой нахабно висловився про українську делегацію у ПАРЄ, заявивши, що у її представників нібито присутнє "малоросійське бачення сучасного світу". Крім того, він зарозуміло додав, що запропонував у Страсбурзі провести через десять років засідання ПАРЄ в окупованій Росією Ялті.

Також скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми зганьбився публічною образою України і Грузії. Він назвав їх "злобними інвалідами", які існують лише завдяки Росії.

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