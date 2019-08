"Гопота без манер!" Путін паралізував Гельсінкі величезним кортежем: перші фото і відео

Президент Росії Володимир Путін у середу, 21 серпня, прибув до Гельсінкі для переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

При цьому літак глави РФ запізнився на дві години, через що поліції довелося перекривати шлях з аеропорту Гельсінкі-Вантаа в центр міста, щоб звільнити Путіну дорогу, пише "Фонтанка".

У результаті рух кортежу російського президента з 20 автомобілів паралізував місто. Прямо в рухомому рядку в громадському транспорті жителів Гельсінкі попереджали: "Автобуси запізнюються через візит Путіна".

"У Гельсінкі таких кортежів не буває. Хіба що дуже високий гість приїде. Ось як сьогодні", – пише Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Відзначимо, раніше поліцейські попереджали городян, що 21 серпня краще не пересуватися на автомобілях і не гуляти в центрі через множинні обмеження і перекриття.

"Як завжди, запізнившись на 2+ години... Гопота в підворітті не піддаюєся навчанню манерам", – прокоментував новину один із користувачів Twitter.

President @Niinisto welcomed President of #Russia Vladimir Putin to a working visit to #Finland. | Presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Venäjän presidentti Vladimir Putinin työvierailulle Suomeen. pic.twitter.com/6dwPvCRDm2