"Гопота без манер!" Путін паралізував Гельсінкі величезним кортежем: перші фото і відео

Президент Росії Володимир Путін у середу, 21 серпня, прибув до Гельсінкі для переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.
Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
При цьому літак глави РФ запізнився на дві години, через що поліції довелося перекривати шлях з аеропорту Гельсінкі-Вантаа в центр міста, щоб звільнити Путіну дорогу, пише "Фонтанка".
Поїздка Путіна в Гельсінкі
Колаж
У результаті рух кортежу російського президента з 20 автомобілів паралізував місто. Прямо в рухомому рядку в громадському транспорті жителів Гельсінкі попереджали: "Автобуси запізнюються через візит Путіна".
Попередження в одному з автобусів
Фонтанка
"У Гельсінкі таких кортежів не буває. Хіба що дуже високий гість приїде. Ось як сьогодні", – пише Telegram-канал "Россия в глобальной политике".
Відзначимо, раніше поліцейські попереджали городян, що 21 серпня краще не пересуватися на автомобілях і не гуляти в центрі через множинні обмеження і перекриття.
Зустріч Путіна і Нііністьо
Прес-служба президента Фінляндії
Зустріч Путіна і Нііністьо
Прес-служба президента Фінляндії
"Як завжди, запізнившись на 2+ години... Гопота в підворітті не піддаюєся навчанню манерам", – прокоментував новину один із користувачів Twitter.
Зустріч Путіна і Нііністьо
Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"
Зустріч Путіна і Нііністьо
Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"
Одна з машин у кортежі Путіна
Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"
Володимир Путін приїхав в президентський палац в Гельсінкі: Почалися переговори президентів Росії і Фінляндії pic.twitter.com/u3IxkDBQ63- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 21, 2019
President @Niinisto welcomed President of #Russia Vladimir Putin to a working visit to #Finland. | Presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Venäjän presidentti Vladimir Putinin työvierailulle Suomeen. pic.twitter.com/6dwPvCRDm2- TPKanslia (@TPKanslia) August 21, 2019
Скріншот
Коментарі до посту Дмитра Смірнова
Скріншот
Коментарі до посту Дмитра Смірнова
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Росії Володимир Путін розлютив мережу поїздкою в окупований Крим.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.