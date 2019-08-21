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"Гопота без манер!" Путін паралізував Гельсінкі величезним кортежем: перші фото і відео

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Президент Росії Володимир Путін у середу, 21 серпня, прибув до Гельсінкі для переговорів із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Відповідним відео на своїй сторінці в Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

При цьому літак глави РФ запізнився на дві години, через що поліції довелося перекривати шлях з аеропорту Гельсінкі-Вантаа в центр міста, щоб звільнити Путіну дорогу, пише "Фонтанка".

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Поїздка Путіна в Гельсінкі

Поїздка Путіна в Гельсінкі

Колаж

У результаті рух кортежу російського президента з 20 автомобілів паралізував місто. Прямо в рухомому рядку в громадському транспорті жителів Гельсінкі попереджали: "Автобуси запізнюються через візит Путіна".

Попередження в одному з автобусів

Попередження в одному з автобусів

Фонтанка

"У Гельсінкі таких кортежів не буває. Хіба що дуже високий гість приїде. Ось як сьогодні", – пише Telegram-канал "Россия в глобальной политике".

Відзначимо, раніше поліцейські попереджали городян, що 21 серпня краще не пересуватися на автомобілях і не гуляти в центрі через множинні обмеження і перекриття.

Зустріч Путіна і Нііністьо

Зустріч Путіна і Нііністьо

Прес-служба президента Фінляндії

Зустріч Путіна і Нііністьо

Зустріч Путіна і Нііністьо

Прес-служба президента Фінляндії

"Як завжди, запізнившись на 2+ години... Гопота в підворітті не піддаюєся навчанню манерам", – прокоментував новину один із користувачів Twitter.

Зустріч Путіна і Нііністьо

Зустріч Путіна і Нііністьо

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Зустріч Путіна і Нііністьо

Зустріч Путіна і Нііністьо

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

Одна з машин у кортежі Путіна

Одна з машин у кортежі Путіна

Telegram-канал "Карточный Домик: Россия"

"Гопота без манер!" Путін паралізував Гельсінкі величезним кортежем: перші фото і відео

Скріншот

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Скріншот

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Коментарі до посту Дмитра Смірнова

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Росії Володимир Путін розлютив мережу поїздкою в окупований Крим.

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Особи
Володимир Путін Саулі Нііністё
Місце
Фінляндія Гельсінкі
Теги
Новини Росії політика видео фотографии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
отаке мале, а так хоче бути великим! Та зосталось дуже мало часу, не вспіє
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филипп филипыч
филипп филипыч
завидуйте молча господа)
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Карпов Стас
Карпов Стас
Путина уважают во всем мире и встречают, как высокого гостя. Шароварники рвут на себе волосы
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