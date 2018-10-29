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''Я псих, тримайте мене семеро'': росіянин висміяв плани РФ воювати з США

2.1тЧитати матеріал російською

Заяви представника МЗС РФ Андрія Білоусова на засіданні комітету Генасамблеї ООН про підготовку Росії до війни з США - це блеф.

"Вони блефують, вони хочуть налякати, щоб всі побігли з ними домовлятися. Це чисто гопницькя психологія, відповідно, чисто гопницька манера поведінки, типу "я псих, тримайте мене семеро", - сказав в коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер Павло Шехтман.

Але тільки варто показати Росії силу, як вона відразу заспокоїться, вважає росіянин. На його думку, з Кремлем не варто йти домовлятися, інакше почнуть нахабніти.

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"США, швидше за все, просто проігнорують, якщо тільки проросійське лобі, яке оточує Трампа, не зможе це якось продавити в своїх цілях. Але не продавлять, тому що там існує повний антиросійський консенсус. Вони вже зрозуміли ціну Путіну давним-давно, вони вже не розглядають його ні як партнера, ні як взагалі людину, з якою можна мати справу", - каже Шехтман.

"Більш того, вони в принципі не розглядають Росію, як країну, з якою можна мати справу. Тому це все просто гопницька істерика", - додав російський опозиціонер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп упевнений, що Росія хоче отримати допомогу його країни через великі успіхи американської економіки.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
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andreyev andrei
andreyev andrei
Еще один городской сумасшедший - эксперд:-) Обоз, ну че вы всякую шваль привечаете? Шехтман скрылся от следствия на территории Украины. Шехтман был внесён в России в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Наверное и за такие призывы: «Украинцы! Надеюсь, вы не отпустите Стенина?! Надеюсь, вы пристрелите его? Убивайте всех этих блядей с разных НТВ и Первых каналов, убивайте, убивайте как бешеных собак!»
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Павел Шехтман.Он такой же pусский оппозиционеp,как я укpаинский пpавозащитник.
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