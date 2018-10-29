''Я псих, тримайте мене семеро'': росіянин висміяв плани РФ воювати з США

Заяви представника МЗС РФ Андрія Білоусова на засіданні комітету Генасамблеї ООН про підготовку Росії до війни з США - це блеф.
"Вони блефують, вони хочуть налякати, щоб всі побігли з ними домовлятися. Це чисто гопницькя психологія, відповідно, чисто гопницька манера поведінки, типу "я псих, тримайте мене семеро", - сказав в коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер Павло Шехтман.
Але тільки варто показати Росії силу, як вона відразу заспокоїться, вважає росіянин. На його думку, з Кремлем не варто йти домовлятися, інакше почнуть нахабніти.
"США, швидше за все, просто проігнорують, якщо тільки проросійське лобі, яке оточує Трампа, не зможе це якось продавити в своїх цілях. Але не продавлять, тому що там існує повний антиросійський консенсус. Вони вже зрозуміли ціну Путіну давним-давно, вони вже не розглядають його ні як партнера, ні як взагалі людину, з якою можна мати справу", - каже Шехтман.
"Більш того, вони в принципі не розглядають Росію, як країну, з якою можна мати справу. Тому це все просто гопницька істерика", - додав російський опозиціонер.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп упевнений, що Росія хоче отримати допомогу його країни через великі успіхи американської економіки.
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