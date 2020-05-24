Гонконг "вибухнув" протестами проти Китаю: тисячі людей вийшли на вулиці. Фото і відео

У Гонконзі в неділю, 24 травня, тисячі демонстрантів в одному з торгових кварталів вийшли на акцію протесту проти нового законопроєкту Китаю. Ним уряд хоче ввести на території автономного регіону національні закони і свою поліцію.

Про це повідомляє BBC. Також у соцмережах публікують фото і відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, правоохоронці через гучномовці оголосили про заборону масових зібрань через пандемію COVID-19, а потім застосували проти демонстрантів сльозогінний і перцевий газ. Ті ж у відповідь кидали в поліцейських різні предмети,зокрема парасольки.

Протести в Гонконзі reuters.com

Зазначається, що в новому законопроєкті, який хоче ухвалити КНР, йдеться про її право застосовувати національні закони на території Гонконгу. Він також забороняє втручання в справи Гонконгу зарубіжних і зовнішніх сил і передбачає появу там китайської поліції поряд із місцевою.

Протести в Гонконзі twitter.com/K_Loukerenko

Примітно, що глава Гонконгу Керрі Лем займає сторону Пекіна і вже оголосила про підтримку нового закону. Опозиційні ж демократи вважають, що подібні нововведення серйозно підірвуть репутацію Гонконгу як фінансового центру. Сотні високопоставлених політиків і чиновників із усього світу опублікували спільну заяву з критикою плану Китаю.

Протести в Гонконзі twitter.com/buch10_04

Відомо, що в Гонконзі протести почалися ще в березні 2019 -го і йшли до кінця року, поки не нависла загроза масового зараження коронавірусом. Вони були викликані спробою прийняти закон про екстрадицію, за яким автономна територія мусила видавати затриманих демонстрантів Китаю. За час протестів було заарештовано більше 8300 осіб.

Протести в Гонконзі twitter.com/buch10_04

Пізніше КНР навіть ввела санкції проти США через підтримку акцій протесту в Гонконзі.

Нагадаємо, що Гонконг увійшов до складу Китаю на правах автономії у 1997 році, коли був переданий Великобританії.

Протести в Гонконзі twitter.com/K_Loukerenko

Протести в Гонконзі twitter.com/buch10_04

Протести в Гонконзі twitter.com/K_Loukerenko

Протести в Гонконзі twitter.com/K_Loukerenko

Протести в Гонконзі reuters.com

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