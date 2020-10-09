Гонконг розробив подвійну вакцину від грипу та від коронавірусу

Гонконг у листопаді почне тестування експериментальної вакцини подвійної дії – одночасно і від коронавірусу, і від грипу.

У випробуваннях візьмуть участь близько 100 добровольців, пише Bloomberg з посиланням на завідувача кафедри інфекційних захворювань в університеті Гонконгу Юена Квок-юнга.

Нова вакцина являє собою спрей для носа, так само як й інша китайська вакцина від COVID-19, що перейшла у вересні в стадію клінічних випробувань на людях. Таким же способом працює назальна вакцина від грипу, яку вже використовують в країні.

В основі експериментального препарату лежить ослаблений вірус грипу, який розмножується тільки у верхніх дихальних шляхах. Його розробники використали генну інженерію, щоб видалити вірусний білок NS1 і вставити рецептор-зв'язуючий домен білка вірусу SARS-CoV-2 – того, що викликає коронавірусну хворобу.

За словами Юена, крім захисту від грипу та коронавірусу, спрей повинен стимулювати імунні клітини на слизовій оболонці носа – в області, через яку респіраторні віруси зазвичай потрапляють в організм.

Випробування нової вакцини вже провели на тваринах. Тести на людях розраховані на кілька місяців. Вони покликані продемонструвати безпеку препарату та допомогти визначити оптимальну дозу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що США звинуватили Росію в спробах перешкодити отримати вакцину від коронавірусу.