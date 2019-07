Вийшли мільйони: у Гонконзі протестувальники розгромили парламент. Подробиці, фото і відео

У понеділок, 1 липня, в Гонконзі спалахнули масові протести, приурочені до 22-річниці передачі адміністративного району зі складу Великобританії в Китай.

Багатомільйонний марш місцевих жителів намагався перешкодити традиційній процедурою підняття прапорів, пише BBC. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що головна вимога мітингувальників – відмова від прийняття закону про екстрадицію. Акція протесту викликана поправками, які дозволили б видачу жителів Гонконгу навіть в ті країни, з якими у території немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

Також протестувальники виступили за відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

Від мирних мітингів жителі Гонконгу перейшли до активних дій. Озброївшись дорожніми знаками і арматурою, вони прорвалися в будівлю парламенту – Законодавчих зборів, зірвали картини і розмалювали стіни фарбою.

Вони також розбили скляні двері згаданого будинку і виставкового центру. У парламенті оголосили "червоний" рівень тривоги – це означає, що всім співробітникам і відвідувачам рекомендується покинути будівлю і околиці.

Hong Kong protesters storm into the Legislative Council https://t.co/FXitjePi7y — Reuters Top News (@Reuters) 1 июля 2019 г.

Між активістами і поліцією трапилисся масові сутички із застосуванням сльозогінного газу. Повідомляється також про невідому рідину, яку використовували учасники протесту. В результаті її розпилення 13 правоохоронців були госпіталізовані з проблемами з диханням.

Поліція Гонконгу попередила учасників протесту, які влаштували погром в будівлі Законодавчих зборів, що готується до зачистки району. Прес-служба написала в Facebook про застосування сили в разі опору.

Уряд Гонконгу вже дав відповідь мітингувальників. Він закликав до негайного припинення насильства, заявивши, що припинив всю роботу із внесення поправок в законопроект про видачу і що закон автоматично втратить силу в липні наступного року.

Гонконг – колишня британська колонія, з 1997 року знаходиться під управлінням Китаю. Домовленість з Китаєм гарантує Гонконгу певний рівень автономії. У день річниці передачі міста і району під китайське керівництво в Гонконзі як правило проводять масові демонстрації.

У хід пішли балончики з фарбою.

Протестуючі в Гонконзі через розбиті вікна і двері увійшли в будівлю Законодавчих зборів



Цікаво, а де поліцейські? Пересаджати такий натовп буде непросто.

У будівлі Законодавчої ради в перші в історії оголошена "червона тривога" (повна евакуація)



Поліція попередила, що будь-кому, хто незаконно проникне в будинок загрожує десять років тюремного терміну



А ви ще кажете, що у нас "жорстко" припиняють мітинги! pic.twitter.com/swBOFE0pg0 - (Не) серйозний МЗС (@russiaspeaks) 1 липня 2019 р

У Гонконзі знову жарко🔥



У 22-ту річницю передачі Гонконгу Китаю противнику законопроекту про екстрадицію знову вийшли на вуличні протести. В результаті зіткнень з поліцією 13 офіцерів госпіталізовані.



Далі "демонстранти" почали штурм будівлі Законодавчої ради

JUST IN: Protesters have defaced Hong Kong's emblem and hung out the British colonial-era flag in Hong Kong's government headquarters.



Demonstrators have stormed the Legislative Council building in a dramatic day of unrest in the city https://t.co/JoJOS5uJm8 — CNN International (@cnni) 1 июля 2019 г.

Protesters tie British colonial flag to podium in Hong Kong's legislature and spray graffiti on walls, after smashing their way into main government building https://t.co/QdTmAPgpGB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 1 июля 2019 г.

Hong Kong protesters have broken in to the heart of the city's government, the Legislative Council, by wrenching open a metal shutter at the entrance.



Latest updates from the protests: https://t.co/csRwnugnYN pic.twitter.com/5d2ps1bUAE — CNN International (@cnni) 1 июля 2019 г.

