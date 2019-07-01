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Вийшли мільйони: у Гонконзі протестувальники розгромили парламент. Подробиці, фото і відео

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У понеділок, 1 липня, в Гонконзі спалахнули масові протести, приурочені до 22-річниці передачі адміністративного району зі складу Великобританії в Китай.

Багатомільйонний марш місцевих жителів намагався перешкодити традиційній процедурою підняття прапорів, пише BBC. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що головна вимога мітингувальників – відмова від прийняття закону про екстрадицію. Акція протесту викликана поправками, які дозволили б видачу жителів Гонконгу навіть в ті країни, з якими у території немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

Також протестувальники виступили за відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

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Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Від мирних мітингів жителі Гонконгу перейшли до активних дій. Озброївшись дорожніми знаками і арматурою, вони прорвалися в будівлю парламенту – Законодавчих зборів, зірвали картини і розмалювали стіни фарбою.

Вони також розбили скляні двері згаданого будинку і виставкового центру. У парламенті оголосили "червоний" рівень тривоги – це означає, що всім співробітникам і відвідувачам рекомендується покинути будівлю і околиці.

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Між активістами і поліцією трапилисся масові сутички із застосуванням сльозогінного газу. Повідомляється також про невідому рідину, яку використовували учасники протесту. В результаті її розпилення 13 правоохоронців були госпіталізовані з проблемами з диханням.

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Поліція Гонконгу попередила учасників протесту, які влаштували погром в будівлі Законодавчих зборів, що готується до зачистки району. Прес-служба написала в Facebook про застосування сили в разі опору.

Уряд Гонконгу вже дав відповідь мітингувальників. Він закликав до негайного припинення насильства, заявивши, що припинив всю роботу із внесення поправок в законопроект про видачу і що закон автоматично втратить силу в липні наступного року.

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Протести в Гонконзі

Гонконг – колишня британська колонія, з 1997 року знаходиться під управлінням Китаю. Домовленість з Китаєм гарантує Гонконгу певний рівень автономії. У день річниці передачі міста і району під китайське керівництво в Гонконзі як правило проводять масові демонстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чехії сотні тисяч громадян вийшли на антиурядові протести.

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Місце
Китай
Тег
протест
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надо бы еще насрать на пороге,вот это протест будет,фантамасразбушевался.
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