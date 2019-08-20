Гонки озброєнь не буде? Росія відповіла США на запуск заборонених ракет

Москва жалкує у зв'язку з пусками США ракет, раніше заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Таку думку висловив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков, зазначивши, що це ще раз доводить, що підготовка до зламу договору йшла давно, передають РИА Новости.

"Москва не дозволить втягнути себе в гонку озброєнь і прихильна мораторію на розміщення ракет, поки це де-небудь не зроблять США", - сказав він.

США випробували заборонені ДРСМД ракети Скріншот відео

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Відзначимо, що представники Пентагону заявляли про намір випробувати ракету дальністю приблизно в тисячу кілометрів ще в березні.

Випробування ракет радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв прийняти симетричні заходи в тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі і Азії після припинення дії ДРСМД.

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