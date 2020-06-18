Головного конкурента Лукашенка затримали: проводять обшук і допит

У Білорусі затримали опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика та його сина Едуарда.

Як пише Telegram-канал ATN_NEWS, вранці штаб Бабарика повідомив, що Віктор і Едуард поїхали в ЦВК здавати чергову частину підписів і перестали виходити на зв'язок.

Пізніше стало відомо, що вони перебувають на допиті в Департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю Білорусі. До того ж адвокатів не пустили до їхніх клієнтів.

"Основна мета "візиту" – проведення слідчих дій, пов'язаних із несплатою податків та легалізацією незаконно отриманих доходів у межах розслідування кримінального провадження щодо Белгазпромбанку. Під час затримання ні один, ні інший претензій до оперативників не висували, не мають і зараз. Акуратно дають свідчення", – повідомив представник КДК.

Тим часом з'явилася інформація про те, що в будинку Бабарика проходить обшук.

Напередодні стало відомо, що рахунок Віктора Бабарика, на якому існує сформований виборчий фонд, заблоковано – заарештовано видаткові операції за рахунком.

Скрин Telegram

Як писав OBOZREVATEL, наступні вибори президента Білорусі повинні пройти 9 серпня.

Нинішній президент Олександр Лукашенко обіймає свій пост уже 26 років – з 1994 року. Він вигравав вибори п'ять разів поспіль.