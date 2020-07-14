Головного конкурента Лукашенка не пустили на вибори президента
Колишнього голову правління Белгазпромбанка і головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарика не зареєстрували кандидатом у президенти.
Про таке рішення повідомила голова ЦВК Лідія Єрмошина. Засідання комісії транслювалося у прямому ефірі на YouTube-каналі "Радіо Свободи". Відмовлено було нібито у зв'язку із невідповідностями в його декларації про доходи та допомогу іноземних держав і організацій у фінансуванні кампанії.
За її словами, у поданій Бабариком декларації не були відображені матеріальні засоби та нерухоме майно, а також доходи від кількох фірм, що перебувають під його контролем. Єрмошина заявила, що Бабарико нібито є "організатором злочинного угруповання (ОЗУ) і фірм-прокладок", зокрема в офшорах, через які здійснювалося виведення коштів за кордон. За її словами, політик приховав щонайменше $458 тис.
Представник політика на засіданні вказав на те, що обвинувачення не доведені, а твердження про те, що політик очолює офшорні компанії, не підтверджені виписками з реєстрів.
Додамо, президентські вибори в Білорусі мають відбутися у серпні 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Мінську 18 червня відбулися масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, протестувальники вимагали відпустити опозиціонера і опонента Олександра Лукашенка Віктора Бабарика, якого затримали і доправили на допит.
Масштабні акції в різних містах продовжилися і 19 червня. У результаті були затримані більш ніж 120 осіб.
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