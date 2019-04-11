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Головний викривач світових таємниць Ассанж затриманий у Лондоні: перші подробиці

1.9тЧитати матеріал російською

Викривача секретів найвпливовіших країн світу, а також засновника сайту і некомерційної організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримали у посольстві Еквадору в Лондоні, де він ховався останні майже сім років.

Правоохоронці були запрошені до дипвідомства після того, як президент Еквадору Ленін Морено заявив, що влада вирішила відмовити Ассанжу у притулку.

"Еквадор відмовив Ассанжу у притулку", — повідомляється у Twitter глави держави. Рішення було ухвалене у зв'язку з "неодноразовими порушеннями міжнародних конвенцій".


Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

standard.co.uk

Головний редактор WikiLeaks Крістін Храфнсон раніше заявив, що за Ассанжем велося масштабне стеження в посольстві Еквадору.

За даними британських ЗМІ, влада Великобританії вела "таємні переговори" з урядом Еквадору стосовно виселення Ассанжа з посольства.

Головний редактор WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав політичний притулок через побоювання екстрадиції шведською владою в США у зв'язку зі своєю діяльністю ще у 2012 році.

Частина викриттів WikiLeaks стосувалася і України. Як писав OBOZREVATEL, за інформацією зарубіжних ЗМІ, у 2016 році Ассанж відмовився публікувати таємну інформацію і документи про вторгнення Росії в Україну.

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Особа
Джуліан Ассанж
Місце
Великобританія
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Инт ересно сколько будет протестов "мыровойи спильноты"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Семёнов Александр, а не будет никаких протестов. "Мировая спильнота" в современном мире горой встаёт на защиту собственных интересов, но чихать хотела на принципы справедливости.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Семёнов Александр, ты уже начал...???
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