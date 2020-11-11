Головний розвідник Пентагону пішов у відставку

Заступник міністра оборони США з питань розвідки, віце-адмірал Джозеф Кернан написав заяву про відставку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела. При цьому в Пентагоні заявили, що відставка Кернана планувалася кілька місяців.

"Я подав заяву про відставку, яке вступить в силу сьогодні (10 листопада). Я хочу подякувати всім вам за вашу невтомну відданість нашій країні і підтримку особисто мене протягом останніх трьох років. Для мене було честю служити разом з усіма вами", – написав в своєму прощальному листі до товаришів по службі Джозеф Кернан.

Заступник міністра з розвідки працював на своїй посаді з 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Джо Байден, який за попередніми даними переміг на виборах президента США, вважає, що процес передачі влади вже не зупинити. Він присоромив республіканця і поки ще чинного президента Дональда Трампа за його відмову визнати поразку.