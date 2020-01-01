Головний рабин Польщі різко осадив Путіна за "свиню"

Голова Союзу єврейських релігійних громад Польщі Клара Колодзейська-Полтин і головний рабин республіки Михайло Шудря відповіли президенту Росії Володимиру Путіну, який раніше назвав польського дипломата часів нацистської Німеччини Юзефа Липського "антисемітською свинею і сволотою".

Як пише газета Rzech Pospolita, на думку поляків, Путін маніпулює запискою посла Польщі в Берліні Юзефа Липського, який у 1938 році схвалив ідею Адольфа Гітлера вислати європейських євреїв у Африку.

Володимир Путін The Insider

Крім того, у Союзі єврейських громад вказали на те, що Польща підтримувала еміграцію 10% єврейського населення, роблячи це частково у співпраці з сіоністським рухом, якому країна таємно надавала військову підтримку.

"У той час коли Третій Рейх вигнав тисячі польських євреїв в 1938 році, дипломатичні служби, в тому числі особисто посол Липський, надали підтримку. Звинувачувати його в антисемітизмі, заснованому на одному реченні, вирваному з контексту, вкрай безвідповідально", – сказано в заяві .

24 грудня президент Росії Володимир Путін у ході розширеного засідання колегії Міноборони назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі у Німеччині в 1935 – 1939 роках Юзефа Липського, який пообіцяв Адольфу Гітлеру за висилку євреїв в Африку встановити у Варшаві пам'ятник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потім Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання лідера РФ Володимира Путіна про польського дипломата Юзефа Липському.

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