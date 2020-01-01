Головна Новини
1 січня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Головний рабин Польщі різко осадив Путіна за "свиню"

Читати матеріал російською

Голова Союзу єврейських релігійних громад Польщі Клара Колодзейська-Полтин і головний рабин республіки Михайло Шудря відповіли президенту Росії Володимиру Путіну, який раніше назвав польського дипломата часів нацистської Німеччини Юзефа Липського "антисемітською свинею і сволотою".

Як пише газета Rzech Pospolita, на думку поляків, Путін маніпулює запискою посла Польщі в Берліні Юзефа Липського, який у 1938 році схвалив ідею Адольфа Гітлера вислати європейських євреїв у Африку.

Новини
"Я втомився, я йду!" Новорічне звернення "Путіна" з "оселедцем" підірвало мережу. Відео

Володимир Путін

Володимир Путін

The Insider

Крім того, у Союзі єврейських громад вказали на те, що Польща підтримувала еміграцію 10% єврейського населення, роблячи це частково у співпраці з сіоністським рухом, якому країна таємно надавала військову підтримку.

"У той час коли Третій Рейх вигнав тисячі польських євреїв в 1938 році, дипломатичні служби, в тому числі особисто посол Липський, надали підтримку. Звинувачувати його в антисемітизмі, заснованому на одному реченні, вирваному з контексту, вкрай безвідповідально", – сказано в заяві .

24 грудня президент Росії Володимир Путін у ході розширеного засідання колегії Міноборони назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі у Німеччині в 1935 – 1939 роках Юзефа Липського, який пообіцяв Адольфу Гітлеру за висилку євреїв в Африку встановити у Варшаві пам'ятник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потім Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання лідера РФ Володимира Путіна про польського дипломата Юзефа Липському.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
9
Смішно
15
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Польша - самая антисемитская страна в мире. Там даже евреи - антисемиты. В Польше до, во время и после вoйны было убито почти 3 миллиона евреев, большинство из них убили сами поляки, не немцы. Польша - единственная страна в мире, в которой еврейские погромы имели место после вoйны. Поляки, захватившие имущество убитых ими или попавших в концлагерь евреев, не хотели возвращать это имущество выжившим. И после этого евреи не только продолжают жить в Польше, но и защищают эту антисемитскую свинью, исполнявшую тогда роль пОсла? Наверное, это я чего-то не понимаю в жизни
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свинья польская, --она такая же как и свидомая... Всю правду перевернула...
Показать комментарий полностью
Ответить
10
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги