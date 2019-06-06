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"Головний м'ясник": британський політик розповів, чому Путін дружить із Сирією

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Президент Росії Володимир Путін дружить із Сирією та її диктатором Башаром Асадом, тому що це єдиний союзник РФ на Близькому Сході.

Про це британський політик Брукс Ньюмарк заявив в інтерв'ю ведучему програми The Week на телеканалі "Прямий" Пітеру Залмаєву (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У нього політичний інтерес в цій ситуації. Так він має військово-морські бази, вихід до Середземного моря, авіаційні бази. У Путіна і немає інших друзів на Близькому Сході, тільки Сирія, тому він захищає свої інтереси. Всі, кого підтримує Путін – це лідери країн, де немає демократії в широкому сенсі. Так, там є вибори, тому здається, що отримуєш більшість, але це просто для легалізації", – пояснив Ньюмарк.

Брукс Ньюмарк в інтерв'ю The Week

Брукс Ньюмарк в інтерв'ю The Week

Кадр з відео

За його словами, Путіну пощастило, що західні лідери – слабкі. За його словами, колишній президент США Барак Обама і 75-й прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон колись не стали підтримувати сирійську опозицію, що дало президенту РФ це усвідомлення.

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"Тому він і подумав, чому б не піти в Україну, чому б не забрати Крим. Захід нічого не зробить, і він має рацію: Захід нічого не зробив", – додав він.

Башар Асад і Володимир Путін

Башар Асад і Володимир Путін

kremlin

Британський політик також розповів, що написав книгу про сирійського диктатора Башара Асада, над якою працював кілька років. Вони зустрічалися близько дев'яти разів, а це творіння стало аналізом.

"Виявилося, що Сирія, як і путінська Росія, бандитська держава, що керується невеликою групою людей. І коли позиції щось загрожує, вони починають змикати ряди. У результаті понад 600 тисяч осіб загинули. і більшість загинула через одну людину – Башара Аасада. Як і росіяни, які знову почали бомбардувати цивільне населення, це другий за масштабом вбивця. Головний м'ясник в Сирії – Башар Асад, якого підтримує Росія та Іран", – наголосив Ньюмарк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Євросоюзі прийшли до висновку, що Росія бере участь в сирійській війні заради фінансового прибутку, а все інші короткострокові перспективи в цій країні Кремль вже досяг.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир ПутінБашар АсадПітер Залмаєв
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