"Головний м'ясник": британський політик розповів, чому Путін дружить із Сирією

Президент Росії Володимир Путін дружить із Сирією та її диктатором Башаром Асадом, тому що це єдиний союзник РФ на Близькому Сході.

Про це британський політик Брукс Ньюмарк заявив в інтерв'ю ведучему програми The Week на телеканалі "Прямий" Пітеру Залмаєву (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У нього політичний інтерес в цій ситуації. Так він має військово-морські бази, вихід до Середземного моря, авіаційні бази. У Путіна і немає інших друзів на Близькому Сході, тільки Сирія, тому він захищає свої інтереси. Всі, кого підтримує Путін – це лідери країн, де немає демократії в широкому сенсі. Так, там є вибори, тому здається, що отримуєш більшість, але це просто для легалізації", – пояснив Ньюмарк.

Брукс Ньюмарк в інтерв'ю The Week Кадр з відео

За його словами, Путіну пощастило, що західні лідери – слабкі. За його словами, колишній президент США Барак Обама і 75-й прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон колись не стали підтримувати сирійську опозицію, що дало президенту РФ це усвідомлення.

"Тому він і подумав, чому б не піти в Україну, чому б не забрати Крим. Захід нічого не зробить, і він має рацію: Захід нічого не зробив", – додав він.

Башар Асад і Володимир Путін kremlin

Британський політик також розповів, що написав книгу про сирійського диктатора Башара Асада, над якою працював кілька років. Вони зустрічалися близько дев'яти разів, а це творіння стало аналізом.

"Виявилося, що Сирія, як і путінська Росія, бандитська держава, що керується невеликою групою людей. І коли позиції щось загрожує, вони починають змикати ряди. У результаті понад 600 тисяч осіб загинули. і більшість загинула через одну людину – Башара Аасада. Як і росіяни, які знову почали бомбардувати цивільне населення, це другий за масштабом вбивця. Головний м'ясник в Сирії – Башар Асад, якого підтримує Росія та Іран", – наголосив Ньюмарк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Євросоюзі прийшли до висновку, що Росія бере участь в сирійській війні заради фінансового прибутку, а все інші короткострокові перспективи в цій країні Кремль вже досяг.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся