Головний інфекціоніст США заявив про погіршення ситуації з COVID-19 в світі

Вірус COVID-19 все ще сильний, а світ знаходиться тільки на початковому етапі глобальної пандемії.

Про це заявив інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera головний експерт робочої групи з боротьби з коронавірусіом в США доктор Ентоні Фаучі. На його думку, немає абсолютно ніяких доказів того, що вірус стає слабкішим.

"Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії, тому ми поки перебуваємо на початку глобальної пандемії, яка, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне", – сказав експерт.

Він зазначив, що якщо країни світу не почнуть разом вживати заходів для стримування пандемії, вірус буде поширюватися все ширше.

Також інфекціоніст вказав, що спалах коронавіруса в США все ще не вдалося взяти під контроль.

"Деякі штати почали дуже швидко знімати карантинні обмеження. Багато людей, особливо молодь, порушували рекомендації... В результаті ми бачимо зростання числа інфікованих в таких штатах, як Каліфорнія, Арізона, Флорида і Техас", – констатував учений.

Він також зазначив, що не може сказати, що COVID-19 став менш небезпечним і смертельним.

"Коронавірусу судилося залишатися з нами протягом значного часу, поки ми не застосуємо дуже серйозні заходи стримування і не розробимо вакцину", – резюмував Фаучи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що друга хвиля пандемії коронавіруса не є неминучою. Але до неї потрібно бути готовими.