COVID-19 забрав життя тих, хто був тягарем, – головний епідеміолог Молдови

Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства з громадської охорони здоров'я Ніколає Фуртуне заявив, що коронавірус "забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточуючих".

Заява прозвучала в ефірі телеканалу TVR Moldova 7 вересня. За його словами, у 99% смертельних випадках люди мали принаймні одне супутнє захворювання, а у понад 70% у них були щонайменше 2 супутніх захворювання.

"Я не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі COVID-19 забрав життя тих, хто і так був тягарем для себе самих і оточуючих. Це були люди, які боролися з термінальними стадіями раку, запущеними стадіями діабету, серцево-судинними патологіями. Так сталося і у Франції, і в Італії, і, на жаль, в Республіці Молдова", – сказав Фуртуне.

Заява спричинила величезний скандал, результатом якого стала відставка посадовця. Його звільнення зажадали Демпартія, ексміністр охорони здоров'я Алла Немеренко і опозиційні партії. А потім до них долучився й президент Ігор Додон.

8 вересня під час засідання, яке скликав прем'єр-міністр Молдови Іон Чіку, Ніколае Фуртуне заявив про свою відставку, повідомив сайт уряду Республіки.

Зазначено, що прем'єр-міністр "високо оцінив професіоналізм пана Фуртуне", але водночас висловив "глибокий жаль з приводу заяв, нещодавно озвучених у публічному просторі колишнім очільником Національного агентства з громадської охорони здоров'я".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 9 вересня, коронавірусом у світі заразилися понад 27,7 млн осіб. За минулу добу було виявлено 341 230 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 89 тис., у США – 28 тис., а також у Бразилії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 900 тис. осіб.