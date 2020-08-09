Головна суперниця Лукашенка закликала силовиків відступити, президент Білорусі мовчить

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановська звернулася до силовиків, закликавши їх припинити розгін протестувальників.

Політкиня зв'язалася з редакцією TUT.BY. Вона також закликала громадян не провокувати правоохоронців.

"Я хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу. І попросити своїх виборців – запобігайте провокаціям, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства", – заявила Тіхановська.

"Я знаю, що білоруси прокинутися завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", – додала вона.

Водночас чинний президент Олександр Лукашенко станом на 1:15 10 серпня так і не виступив із заявою про масові акції протесту по всій країні. Останній раз він з'являвся на публіці близько полудня, коли прийшов проголосувати на виборчу дільницю.

Видання "Подъем" звернулося за коментарем до прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт, однак її телефон вимкнено. Останній раз вона з'являлася онлайн в месенджерах також близько полудня.

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