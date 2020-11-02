Голова ВООЗ пішов на карантин через контакт з хворим на COVID-19
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з людиною, зараженою COVID-19.
Про це він написав на особистій сторінці у Twitter, підкресливши, що зробив це заради безпеки людей навколо, хоча і не має ніяких ознак хвороби.
"Я був ідентифікований як контактний з тим, хто має позитивний результат тесту на COVID-19. Я здоровий і без симптомів, але в найближчі дні буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ. Попрацюю з дому", – розповів Гебеєсус.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що у людей, які перехворіли на коронавірус, залишаються в середньо- і довгостроковій перспективі негативні наслідки, які впливають на важливі системи організму.
Зі свого боку американські вчені дійшли висновку, що у більшості людей, які побороли COVID-19, формується тривалий імунітет проти коронавірусу, який діє не менше п'яти місяців.
Однак дослідники з Імперського коледжу Лондона вважають, що з плином часу імунітет антитіл до COVID-19 знижується, тому захист після зараження може бути недовговічним.