Голова ВООЗ пішов на карантин через контакт з хворим на COVID-19

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з людиною, зараженою COVID-19.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter, підкресливши, що зробив це заради безпеки людей навколо, хоча і не має ніяких ознак хвороби.

"Я був ідентифікований як контактний з тим, хто має позитивний результат тесту на COVID-19. Я здоровий і без симптомів, але в найближчі дні буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ. Попрацюю з дому", – розповів Гебеєсус.

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