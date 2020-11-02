Голова ВООЗ пішов на карантин через контакт з хворим на COVID-19

Вікторія Довгань Світ 10:14, 2.11.2020 Оновлено: 10:15, 2.11.2020

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з людиною, зараженою COVID-19.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter, підкресливши, що зробив це заради безпеки людей навколо, хоча і не має ніяких ознак хвороби.

був ідентифікований як контактний з тим, хто має позитивний результат тесту на COVID-19. Я здоровий і без симптомів, але в найближчі дні буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ. Попрацюю з дому", – розповів Гебеєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Укрзалізниця" вирішила закрити продаж квитків у "червоних" зонах і змінити маршрути потягів. Перелік

У міськраду Бахмута пройшов ексрегіонал-сепаратист Лук'янов

Зеленський сказав, хто стоїть за рішеннями КСУ

У Білорусі пройшов Марш проти терору: на вулиці Мінська вивели військову техніку. Фото і відео

Люди Трампа повним ходом готуються до передання влади Байдену – СNN