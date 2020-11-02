Голова ВООЗ пішов на карантин через контакт з хворим на COVID-19

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
2,6 т.

  • Тедрос Аданом Гебреєсус не має ознак хвороби

  • Але в цілях безпеки він вирішив ізолюватися від людей навколо

  • Діяч нагадав, що це передбачають протоколи ВООЗ

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус пішов на самоізоляцію через контакт з людиною, зараженою COVID-19.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter, підкресливши, що зробив це заради безпеки людей навколо, хоча і не має ніяких ознак хвороби.

був ідентифікований як контактний з тим, хто має позитивний результат тесту на COVID-19. Я здоровий і без симптомів, але в найближчі дні буду на карантині відповідно до протоколів ВООЗ. Попрацюю з дому", – розповів Гебеєсус.

Глава ВООЗ на карантині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

КоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Тедрос Аданом Гебреєсус