Голова МОЗ Чехії в розпал жорсткого карантину попався без маски: від нього зажадали відставки. Фото

Міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула 21 жовтня попався в ресторані без маски, в той час, як в країні був введений жорсткий карантин і такі заклади повинні бути закриті.

Як пише iDnes, глава уряду Андрій Бабіш зажадав від глави МОЗ піти у відставку (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Крім Примули в ресторані також помітили главу фракції прем'єрської партії ANO Ярослава Флтінека. Бабіш закликав його залишити посаду віцепрезидента політсили.

"Мене не хвилює, що там робили міністр і Фалтінек. Ми не можемо проповідувати воду і пити вино. Я вважаю, що міністр повинен без зайвих слів подавати приклад", – сказав глава уряду.

Бабіш попросив міністра самому піти у відставку, інакше він пригрозив звільнити його.

Примулу закликали добровільно піти у відставку після його фото без маски.

Під час пресконференції Примула заявив, що він нічого не порушував. "Я пройшов через ресторан в приватні приміщення Вишеградського капітулу. Там була зустріч. У цьому сенсі нічого не було порушено, це не ресторан", – пояснив він.

За словами міністра, він обговорював з колегами заходи боротьби з коронавірусів.

При цьому пояснення Фалтінека дещо відрізняється. Він вибачився за те, що "підірвав довіру міністра, попросивши зустрітися закритому пабі".

Романа Примулу сфотографували без маски в ресторані.

Як уточнює Blesk, Роман Примула зайшов в Rio's близько 22:00, а покинув його незадовго до півночі і сів у машину.

У Чехії 21 жовтня було введено посилений карантин. Влада обмежила пересування і закрили магазини, де не торгують предметами першої необхідності. Також в країні обов'язковим є носіння маски в закритих приміщеннях. При цьому школи, ресторани і бари були закриті ще з 12 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 3 червня у час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе, незважаючи на карантинні обмеження. Разом з ним за одним столиком всередині приміщення були щонайменше ще п'ять чоловік.

Пізніше Зеленський погодився сплатити штраф за порушення карантинних правил в кафе Хмельницького, де він в оточенні чиновників пив каву.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину.