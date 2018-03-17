Голосують за шансон: як почалися вибори Путіна на Чукотці

В Анадирі (Чукотський автономний округ Росії) тим, хто першим проголосував на президентських виборах дають безкоштовні квитки на виступ "Города 312" і шансоньє Трохима.

Про ажіотаж на виборчих дільницях повідомляється в Twitter Олега Адамовича.

Опозиціонер Олексій Навальний також опублікував фотографії.

"Виборчі дільниці на Чукотці о 8 годині ранку. Нам пропонується повірити, що це люди добровільно встали в неділю о сьомій, щоб щільно забити собою приміщення для голосування".

Нагадаємо, що в Росії за станом на 22:00 17 лютого по київським часом офіційно з тартовалі президентські вибори. Перші виборчі дільниці відкрилися на Камчатці і Чукотці - там на даний момент вже 8-й годині ранку.