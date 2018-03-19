"Голосували лесбіянки": Жириновський зробив гомофобську заяву про Собчак

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський обурився тим фактом, що Ксенія Собчак на виборах президента Росії отримала більше голосів, ніж Григорій Явлінський, і назвав її "порнозіркою, яка щороку збирає голоси лесбіянок і пі**расів" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Свою скандальну заяву він пояснив тим, що Собчак знімалася для чоловічих журналів, і озвучив її в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Явлінський отримав у два рази менше, ніж порнозірка Собчак. Це що таке, це яка країна?" - ображено заявив він.

У відповідь на це ведучий-пропагандист зазначив, що таке твердження не відповідає дійсності, оскільки Собчак не знімалася у фільмах для дорослих.

Однак лідер ЛДПР заперечив йому, зазначивши, що політик брала участь у фотосесіях для чоловічих журналів "Playboy" і "Maxim".

"Друге - чому Москва за неї проголосувала більше, ніж вся країна? Вона висуває гасло "легалізація одностатевої любові". Я не можу звертатися до лесбіянок і пі**расів за голоси мої, не можу. А вона звернулася", - додав Жириновський.

Як повідомляв "Обозреватель", під час передвиборних дебатів Собчак облила водою Жириновського за те, що він обізвав її "останньою бл*ддю".