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6 жовтня • оновлено в 18:00
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Голод і життя в темряві: вчені розповіли, що чекає на людство після ядерної війни

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Ядерна війна, яка гіпотетично може розгорітися між Індією та Пакистаном, забере понад сотню мільйонів життів протягом тижня і спровокує масовий голод.

Такий сценарій змоделювали американські вчені, результати досліджень яких опубліковані у виданні Science Advances. За їхніми розрахунками, до 2025 року Індія і Пакистан можуть володіти 400-500 одиницями ядерної зброї потужністю від уже випробуваних 12-45 кілотонн до декількох сотень кілотонн.

Якщо Індія використає 100 одиниць ядерної зброї для атак на великі міста, а Пакистан використає 150, кількість загиблих може досягти 50-125 мільйонів осіб.

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Результатом викликаних ядерними вибухами пожеж буде виділення в атмосферу від 16 до 36 мільйонів тонн сажі залежно від потужності бомб.

Досягнувши верхніх шарів тропосфери, дим підніметься в стратосферу і за кілька тижнів пошириться по всій планеті.

У результаті настане так звана ядерна зима – кількість сонячного світла на поверхні Землі знизиться на 20-35%, температура земної поверхні знизиться на 2-5 градуси Цельсія, а кількість опадів зменшиться в середньому на 15-30%.

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Падіння врожаю сільгоспкультур і вилов водних ресурсів буде загрожувати масовим голодом і додатковими жертвами по всьому світу, а на відновлення після цього буде потрібно більше 10 років.

Однак, вчені підкреслили, що ні Пакистан, ні Індія, ймовірно, не почнуть ядерний конфлікт без суттєвої провокації з боку противника.

Так, Індія проголосила політику відмови від першого ядерного удару, за винятком відповіді на застосування проти неї біологічної чи хімічної зброї. Пакистан заявляв, що використовує ядерну зброю тільки для удару у відповідь або в разі неможливості зупинити вторгнення за допомогою звичайних озброєнь.

Ілюстрація. Вибух ядерної бомби

Ілюстрація. Вибух ядерної бомби

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський військовий експерт Олексій Леонков у відповідь на сумніви західної преси в бойових можливостях нової зброї РФ заявив, що для знищення всього населення Сполучених Штатів вистачить 10 міжконтинентальних балістичних ракет РС-28 "Сармат". Він також описав сценарій глобальної ядерної війни.

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Тема
війна
Теги
війна ядерна зброя
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это чудесно,меньше народу-больше кислороду!одно досадно,погибнет в большинстве простой народ,котрому весь коленкор пофигу...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Свидомым не привыкать -шины и кастрюли понадусе
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Журавлев Сергей, кого ты предательская вырусь с русской фамилией скинула? Вами правили пин.досы и засрали вам мозги тупейшей пропагандой - геббельсовщина отдыхает... больше всего бесят такие как ты с.котина, что предали кровь родную в угоду интересов тех, кто вас изничтожить хочет - англосакс не товарщ славянину, запомни долпаеп!
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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Макарский Александр, Жаба из болот московии . мы смогли скинуть сраную власть януковича-что можешь ты?Купить тюбик вазелина побольше???Привет российским животным!
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Мир Миру
Мир Миру
Боже великий, єдиний, Русь-Україну храни, Волі і світу промінням Ти її осіни. Молимось, Боже єдиний, Русь-Україну храни, Всі свої ласки-щедроти Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, Дай доброго світу, Щастя дай, Боже, народу І многая, многая літа.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Мир Миру, что это еще за хрень Русь-окр.аина? Как Великая Русь может быть какой то ок.раиной? ВЫ БОЛЬНЫ!
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