Голод і життя в темряві: вчені розповіли, що чекає на людство після ядерної війни

Ядерна війна, яка гіпотетично може розгорітися між Індією та Пакистаном, забере понад сотню мільйонів життів протягом тижня і спровокує масовий голод.

Такий сценарій змоделювали американські вчені, результати досліджень яких опубліковані у виданні Science Advances. За їхніми розрахунками, до 2025 року Індія і Пакистан можуть володіти 400-500 одиницями ядерної зброї потужністю від уже випробуваних 12-45 кілотонн до декількох сотень кілотонн.

Якщо Індія використає 100 одиниць ядерної зброї для атак на великі міста, а Пакистан використає 150, кількість загиблих може досягти 50-125 мільйонів осіб.

Результатом викликаних ядерними вибухами пожеж буде виділення в атмосферу від 16 до 36 мільйонів тонн сажі залежно від потужності бомб.

Досягнувши верхніх шарів тропосфери, дим підніметься в стратосферу і за кілька тижнів пошириться по всій планеті.

У результаті настане так звана ядерна зима – кількість сонячного світла на поверхні Землі знизиться на 20-35%, температура земної поверхні знизиться на 2-5 градуси Цельсія, а кількість опадів зменшиться в середньому на 15-30%.

Падіння врожаю сільгоспкультур і вилов водних ресурсів буде загрожувати масовим голодом і додатковими жертвами по всьому світу, а на відновлення після цього буде потрібно більше 10 років.

Однак, вчені підкреслили, що ні Пакистан, ні Індія, ймовірно, не почнуть ядерний конфлікт без суттєвої провокації з боку противника.

Так, Індія проголосила політику відмови від першого ядерного удару, за винятком відповіді на застосування проти неї біологічної чи хімічної зброї. Пакистан заявляв, що використовує ядерну зброю тільки для удару у відповідь або в разі неможливості зупинити вторгнення за допомогою звичайних озброєнь.

Ілюстрація. Вибух ядерної бомби

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський військовий експерт Олексій Леонков у відповідь на сумніви західної преси в бойових можливостях нової зброї РФ заявив, що для знищення всього населення Сполучених Штатів вистачить 10 міжконтинентальних балістичних ракет РС-28 "Сармат". Він також описав сценарій глобальної ядерної війни.

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