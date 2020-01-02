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2 січня • оновлено в 07:21
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Голландія офіційно припинила існування

2.9т
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Нідерланди з 1 січня 2020 офіційно відмовилися від назви "Голландія", яке раніше позначало державу.

Про це повідомляє радіостанція NOS. З цього дня вузи, місцева влада, а також видання і приватні компанії повинні використовувати лише назву "Нідерланди".

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Таким чином уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією і наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Харлем і Гаагу, які не справляються з кількістю туристів. На реформу назви Нідерланди витратять близько 200 тис. євро.

Голландія офіційно припинила існування

Голландія офіційно припинила існування

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Республіка Македонія офіційно змінила свою назву на Північну Македонію.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Нідерланди
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