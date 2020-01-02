Нідерланди з 1 січня 2020 офіційно відмовилися від назви "Голландія", яке раніше позначало державу.

Про це повідомляє радіостанція NOS. З цього дня вузи, місцева влада, а також видання і приватні компанії повинні використовувати лише назву "Нідерланди".

Таким чином уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією і наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Харлем і Гаагу, які не справляються з кількістю туристів. На реформу назви Нідерланди витратять близько 200 тис. євро.

Голландія офіційно припинила існування RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Республіка Македонія офіційно змінила свою назву на Північну Македонію.

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