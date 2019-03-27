"Відчинено скриньку Пандори": як Трамп "вдарив" по Україні

Президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами. Таке рішення стало прецедентом для подальшого порушення міжнародного права і легітимізації захоплення чужих територій. А це вже безпосередньо стосується України, анексії Криму та окупації Донбасу з боку Російської Федерації.

Чим загрожують Україні і світу дії Трампа — дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

Трамп порушив міжнародне право, визнавши сирійські землі частиною Ізраїлю.

Дія американського президента ставить під удар політику США щодо українському Криму.

Визнання анексії Голанських висот з боку США дозволить Росії вимагати визнання півострова Крим російською територією.

Під удар потрапляють окуповані території Донецької та Луганської областей.

Прецедентне рішення

Ще 21 березня у своєму Twitter Трамп заявив, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами: "Це відіграє ключову стратегічну роль і має важливе значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності", — написав глава Білого дому.

Дональд Трамп

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху подякував Трампу: "Ви зробили історичний крок!"

Від слів до справи американський президент перейшов досить швидко, через 4 дні Трамп підписав відповідну декларацію, в якій визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. І таке рішення викликало шквал обурення серед світової спільноти.

Річ у тім, що з 1967 року Рада безпеки ООН кілька разів одноголосно визнавала, що Ізраїль незаконно окупував території Сирії і ухвалила відповідні резолюції, які до цього часу підтримували і Сполучені Штати. У відповідь на рішення президента США представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що позиція міжнародної організації залишається незмінною.

Засідання Радбезу ООН

"Політика ООН щодо Голанських висот знайшла відображення у відповідних резолюціях Ради Безпеки, і ця політика не змінилася", — запевнив він.

Новини Трамп оголосив про повне звільнення Сирії та Іраку від терористів

Дії Трампа також були засуджені з боку Росії, Туреччини та Сирії, дипломатичні відомства цих країн різко відреагували на цей крок. В офіційній заяві сирійських дипломатів наголошується, що США, визнавши окупацію, "стали головним ворогом для арабських країн".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зі свого боку заявила, що "це може призвести до нового витка напруженості у регіоні".

"Мені страшно, що багато наших заяв і коментарів стають пророчими, але так воно і є", — зазначила вона.

Генеральний секретар Ліги арабських держав (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвав рішення Трампа "нікчемним за формою і суттю". Політик додав, що визнання окупованих земель порушує норми міжнародного права і "знижує авторитет Вашингтона на Близькому Сході і в усьому світі".

"Заволодіння територією силою є неприпустимим згідно зі статутом ООН", — наголосили у міністерстві закордонних справ Іспанії, не визнавши суверенітет Ізраїлю над Голанами.

Ще від самого початку, коли стало відомо про намір Трампа визнати права Ізраїлю на спірні землі, міжнародною ареною прокотилася хвиля обурення. Крім зазначених вище країн, різко проти такого рішення виступила Німеччина, яка є одним із лідерів ЄС.

Представниця кабміну ФРН Ульріке Деммер зазначила, що позиція уряду Німеччини щодо Голанських висот не змінилася і "відповідає резолюціям Ради Безпеки ООН, особливо резолюції № 497 1981 року".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав заяву американського президента невдалою і додав, що країна "ніколи не допустить легітимації окупації Голанських висот".

Реджеп Таїп Ердоган

В ООН заявили, що статус Голанських висот має залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій нею території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили глибоке занепокоєння та наголосили, що статус Голан залишається незмінним", — зазначено у заяві.

Що за Голанські висоти і до чого тут Крим?

До 1967 року ця територія належала Сирії, але за підсумками Шестиденної війни Ізраїль захопив Голанські висоти, і у 1981 році парламент Тель-Авіва ухвалив закон про поширення ізраїльської юрисдикції на ці території.

У відповідь Рада безпеки ООН у резолюції ухвалила, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію та управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

У 2000 році ізраїльський парламент все ж виступив з ініціативою провести з сирійською владою переговори щодо поділу спірних територій, але Сирія відмовлялася вести будь-які розмови до повного виведення з Голанських висот ізраїльських військ.

Голанські висоти

Шляхи вирішення проблеми знайдені не були, а завдання ускладнила громадянська війна у Сирії, що розпочалася у 2010 році і триває досі.

Що ж стосується Криму, то після рішення Трампа визнати Голанські висоти, по суті анексовані, територією Ізраїля, тим самим порушуючи міжнародне право, такого самого рішення щодо окупованого українського півострова може зажадати і Росія.

"На жаль, це має негативний контекст стосовно позиції України і позиції США щодо Криму, бо я вважаю це політичним божевіллям, яке знищує політичну позицію США щодо Криму", — вважає експерт-міжнародник Ірина Верещук.

В ефірі ObozTV вона зазначила, що бажання Трампа допомогти своєму союзнику прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нентьяху перед виборами ставить під удар міжнародне право.

Дональд Трамп і Беньямін Нентьяху

"Що буде з Кримом? Як будуть США пояснювати свою позицію, якщо це те ж саме, фактично анексія внаслідок Шестиденної війни, Ізраїль захопив, анексував. Як тепер пояснювати, чому Росія не має права, а Ізраїль мав право? Ті ж самі резолюції ООН. Для України це дуже негативний сигнал", — каже Верещук.

З такою позицією згодний і американіст Микола Белесков, який вважає, що заяви Трампа матимуть негативні наслідки для всієї зовнішньої політики США і для світової спільноти.

"Відчинено "скриньку Пандори", навіть якщо за цим не буде ніяких офіційний кроків, це викличе хвилю критики, і тоді невідомо, як американці відбиватимуться. Коли в минулому році на саміті G7 Трамп ставив питання про Крим і про можливість його визнання, знадобилася "Кримська декларація", а тепер що робити, щоб довести, що так, ми проти анексії Криму Росією?", — пояснює Белесков.

Володимир Путін

Про те, що дії Трампа — це фактично зелений сигнал для Володимира Путіна продовжувати свою агресивну політику щодо пострадянських країн, пише і західна преса.

"Згода з тим, що Ізраїль захопив цю територію, може призвести до завоювання і анексії будь-якої території у світі. Тепер не буде юридичних підстав наполягати на тому, що Росія має повернути Крим Україні. Справді, Росію фактично запрошують почати поглинати будь-які частини колишнього Радянського Союзу, про які вона шкодує, що відпустила в кінці холодної війни. І це тільки Росія", — пише аналітик американського Інституту арабських країн Перської затоки Хуссейн Ібіш для американського видання Bloomberg.

Водночас західна преса наводить подібну ситуацію, яка трапилася у 2008 році, коли США і ще кілька країн, зокрема і ЄС, визнали незалежність нової держави Косово. Росія відмовилася визнавати легітимність відокремленої від Сербії держави, а Володимир Путін назвав ситуацію "страшним прецедентом".

Глава МЗС Сергій Лавров в одному з інтерв'ю заявив, що "заохочувати сепаратистські тенденції аморально. Косовський прецедент вже надихнув сепаратистів в інших регіонах світу, і ми бачимо тільки початок вкрай вибухонебезпечного процесу".

При цьому офіційна позиція Кремля на той час була така, що РФ не буде підтримувати сепаратистські настрої в різних регіонах, але вже за півроку російська армія вдерлася на територію Грузії і проголосила Абхазію і Південну Осетію незалежними державами.

Історія повторюється, і тепер же рішення Трампа про визнання суверенітету Ізраїлю над анексованою сирійською територією може стати загрозою не стільки для Криму, який у Росії безапеляційно вважають своїм, скільки для невизнаних республік "Л/ДНР", які у Кремлі зможуть проголосити незалежними після визнання Голанських висот США.

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