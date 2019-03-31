В Іспанії на вулиці вийшли тисячі голих чоловіків і жінок: фото і відео 18+

На вулиці іспанського міста Валенсія вийшли понад 1 300 оголених чоловіків і жінок для участі в масовій фотосесії.

Перфоманс організував відомий фотограф з Нью-Йорка Спенсер Тунік, повідомляє російський пропагандистський ресурс RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Гола фотосесія у Валенсії Ruptly

Гола фотосесія відбулася 30 березня. Її учасників фотограф зняв у двох положеннях. Він посадив оголених чоловіків на землю і сказав встати навпроти них голим жінкам. Спочатку Тунік фотографував їх обличчям до облаччя, а потім чоловіки повинні були дивитися жінкам у спину.

Спенсер Тунік прославився фотографіями тисяч оголених людей, яких він збирав у найбільш незвичайних місцях: Сіднейському оперному театрі, на Площі мистецтв у Монреалі, стадіоні Ернста Хаппеля у Відні. За роки своєї кар'єри він зробив більше 90 фотоінсталяцій по всьому світу. Найбільший флешмоб він організував у 2007 в Мексиці. Тоді в голій акції взяли участь 18 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують романтичні стосунки з українською зіркою Ані Лорак, спантеличив шанувальників пікантним знімком, на якому зображений повністю голим. Фанати артиста бурхливо відреагували на гарячу фотографію Лазарєва, припустивши, що його фотографувала саме українка Ані Лорак.

Пізніше з'ясувалося, що автором голого фото Лазарєва є відомий фотограф, який часто знімає зірок шоу-бізнесу. Йдеться про Руслана Рощупкіна.

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