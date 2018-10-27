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Гола наречена? Нова оптична ілюзія викликала суперечки в мережі

27.4тЧитати матеріал російською

У мережі активно набирає популярність оптична ілюзія з оголеною нареченою.

Знімок, на якому здається, що дівчина у весільній сукні показала на урочистості свої сідниці, був опублікований на порталі Imgur, повідомляє Лента.ру.

Те, що на перший погляд нагадує оголене тіло, виявилося звичайним оптичним обманом, спритно спійманим фотографом. Наречену закриває обрис однієї із запрошених, чия притиснута рука і нагадує сідниці.

Нова оптична ілюзія

Нова оптична ілюзія

Лента.ру

Новини
Шия чи талія? Світ захопила нова оптична ілюзія

Знімок набрав понад 100 тисяч переглядів. Більшість користувачів одразу ж розгадали, в чому справа. Хоча знайшлися і ті, кому довелося довго розбиратися, що ж викликало такий конфуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була розкрита таємниця однієї з найвідоміших оптичних ілюзій.

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