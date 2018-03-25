НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ

Часть вторая

СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ

Настало время отвечать на вопросы представителей посольств. Вопросы были неприятными, но г-н Ермаков щелкал их как орехи.

Представитель посольства Великобритании:

"Производила ли Россия вещество, которым отравили Скрипалей? Заявила ли она его в соответствии с КЗХО? Мы также попросили Россию объяснить, как это вещество оказалось на территории Великобритании. Нам не ответили.

Г-н Ермаков:

"Мы не должны ничего предоставлять Великобритании, так как это нападение на двух российских граждан на территории Великобритании. Мне обидно за британскую дипломатию. Хоть немного оторвитесь от своей русофобии и островного мышления"

Представитель посольства Франции.

"Мы солидарны с Великобританией и поддерживаем ее позицию. Все мы можем согласиться с тем, что ОЗХО является одной из наиболее уважаемых международных организаций. Будете ли вы доверять результатам работы, которая сейчас проводится экспертами ОЗХО совместно с британскими экспертами по инциденту в Солсбери?"

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Г-н Ермаков:

"Нам нужно провести собственное расследование. Сказать, что Россия примет как истину в последней инстанции какие-либо выводы экспертов ОЗХО или те, к которым пришли в Солсбери, нельзя. Мы точно не будем этого делать. Хотите расследовать – мы готовы к совместной работе. Меня несколько удивляет, что Франция поддерживает Великобританию и проводимое ею расследование. Мы понимаем, что вас заставили так поступить. Зачем же это здесь говорить? Просто смешно. У вас во Франции вообще нет каких-либо данных по этому делу. Это какое-то болезненное проявление солидарности в рамках НАТО и ЕС."

Представитель посольства Сербии:

"Сербия тоже испытала истерику со стороны многих стран Запада в 90-е гг., когда было много фейков, лжи. Хотел бы провести параллель с тем, что послужило поводом для бомбардировок Боснии и Герцеговины, а затем и Сербии. Речь идёт о случае, когда в Сараево был подвергнут бомбардировке рынок, и в этом обвинили сербов. Позднее, в 1999 г., когда у Сербии хотели отобрать Косово и Метохию, британцы, американцы собрали тела бойцов албанской армии освобождения Косова и сказали журналистам, что их убили сербы. Это стало поводом для бомбардировок Югославии в 1999 г.

Вы помните 2003 г., когда К. Пауэлл демонстрировал пробирку якобы с химическим веществом, обвиняя С. Хусейна в производстве химоружия, что стало поводом для бомбардировок Ирака? Проводите ли Вы параллели с сегодняшней ситуацией вокруг отравления С. Скрипаля?"

Г-н Ермаков:

"На мой взгляд, параллелей провести можно много. Ценю Пауэлла как профессионала. Я его лично знал, мы с ним общались, когда я работал в Посольстве России в США в Вашингтоне. Пауэлл нашел в себе силы признать свою ошибку. Хочется, чтобы и в Великобритании было побольше политиков, которые воздерживались бы от скоропалительных выводов, чтобы потом не краснеть за содеянное раннее."

Представитель посольства Германии:

"Первое заявление, которое было сделано МИД России, сводилось к тому, что реакция британских властей на отравление в Солсбери – это провокация, нацеленная на дискредитацию России. На ваш взгляд, соответствует ли такое заявление обязательствам Москвы в рамках КЗХО о решении вопроса добросовестно, в двустороннем порядке, особенно с учётом тех законных вопросов, которые были поставлены днём ранее перед Россией британским премьер-министром Т. Мэй?

Г-н Ермаков:

"Любому эксперту понятно: для того, чтобы чего-то добиться, нужно сначала представить какие-то аргументы. Если представитель другого государства тебя в чем-то обвиняет, не представляя никаких доказательств, то проблему не решить. Хотите расследование – приглашайте нас, раскрывайте все данные."

Представитель Посольства США:

"Вы уже упомянули смелость, которую проявил бывший Госсекретарь США Пауэлл. Жаль, что вместо того, чтобы продемонстрировать такую же смелость, вы нападаете на коллегу из Британии. Российская Федерация продолжает свою тактику отрицания ответственности, отвлекая внимание и дезинформируя."

Г-н Ермаков:

"Интересно, какую оценку дали бы вашему выступлению американские юристы? Вы, наверное, в Госдепартаменте США работали? Были времена, когда я знал всех в Госдепартаменте США, и все знали меня. Никто в Госдепартаменте не осмеливался мне что-то подобное предъявлять. Наверное, у Вас такое задание из Вашингтона, каждый выполняет свою миссию.

Наш сербский товарищ правильно сказал, что можно аналогии провести. А вспомним крушение малайзийского "Боинга".

Вы что, не помните, что у вас появились данные с обвинениями России в том, что российская сторона причастна к этой трагедии, до того, как "Боинг" упал на землю? Вы об этом забыли? Вам не стыдно? У вас четко зафиксировано, кто сбил малайзийский "Боинг". Что-то все как-то замолчали после этого. Расследование зашло в тупик. Россию опять туда не пригласили. Еще раз повторю, Россию обвинили до того, как "Боинг" упал, что доподлинно подтверждено. У США есть все данные относительно того, кто и как это сделал. Вы с Малайзией или Нидерландами ими поделились?"

Посол Венесуэлы:

"Мы также хотели бы знать, кто эти люди, которые выдвигают обвинения. Почему это было сделано?"

Г-н Ермаков:

"Мы, честно говоря, за последнее время уже привыкли к болезненным ударам в наш адрес со стороны наших коллег из США, Великобритании, сейчас даже Франция начинает проявлять непонятные телодвижения. Мы на них уже практически не реагируем. Мы думаем, как выстраивать межгосударственные отношения в новых сильно изменившихся условиях. Мир уже точно ушел от однополярности, и абсолютно понятно, что вес США уже не тот, что был в 1990-х гг., когда практически все решалось Вашингтоном, и возразить никто практически не осмеливался. У нас в руководстве страны и МИД России стояли люди, которые и мысли не допускали сделать что-то наперекор тому, что говорят в Госдепартаменте США. Эти времена ушли безвозвратно.

Мое личное мнение, в Солсбери была проведена заранее спланированная акция против России. Хотел бы надеяться, что все-таки разум возобладает в Лондоне. Можно даже не признавать, что совершили ошибку. Мы не будем требовать от вас извинений. Есть проблема – давайте решать. Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании. У нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. Это не первый случай.

Мы можем вспомнить про Б.А. Березовского, который попросил Президента России дать возможность вернуться на Родину, но покончил жизнь самоубийством в Лондоне. Вот такие "случайности" постоянно происходят у наших британских коллег. Хотелось бы, чтобы таких случайностей не было. Если вы цивилизованное государство, откройте все данные и давайте вместе расследовать. Глупо обвинять Россию. Россия точно перед вами отвечать не будет. Но так как пострадали российские граждане, будем требовать, чтобы нам раскрыли все данные".

* * * * * * *

Неизбежный вопрос, возникающий после изучения мутных рассуждений высокопоставленного российского дипломата и других российских участников брифинга – какую цель они перед собой ставили? Доказать непричастность России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери? Вряд ли: оперируя старыми аргументами, цели не достичь, а новых у них не нашлось. Новых аргументов, не вступающих в противоречие с позицией жесткого и агрессивного отрицания всего, похоже, вообще не существует. Побудить оппонентов поверить в искренность России? Видимо, нет: репутация не позволяет. Найти общий язык с оппонентами, какие-нибудь второстепенные развязки? Тоже нет: общий язык не ищут руганью и издевками, а поиск развязок предполагает тихую дипломатию и готовность хотя бы к тактическим уступкам. Методом исключения приходим к выводу о том, что все затевалось, чтобы напомнить политическому руководству о поддержке его мудрого курса на конфронтацию. Достойная цель, хотя не поручусь, что она достигнута. Одним словом, впечатление крайне тягостное: единственный результат, которого, наверное, никто все же не желал: высокая вероятность причастности России к страшному преступлению выросла до весьма высокой.

Абсолютная ясность во всей этой грязной истории наступит не раньше, чем завершат свою работу привлеченные британцами эксперты ОЗХО. Впрочем, абсолютная ясность – это, как известно, разновидность полного тумана. Кто поручится, что Россия с выводами экспертов ОЗХО согласится. Кто знает, какое наказание ее ждет, если не согласится.

И в заключение одно сугубо личное наблюдение персонального свойства. Чрезвычайный и полномочный посланник II класса В.И. Ермаков показался мне клоном Марии Захаровой. Со всеми присущими ей качествами. И это, поверьте, отнюдь не комплимент.