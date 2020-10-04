Глобальне потепління: вчені помітили небезпечний нюанс

Через глобальне потепління ночі в багатьох частинах світу "непропорційно" тепліші, ніж дні.

До такого висновку прийшли британські біологи з Ексетерського університету, передає Independent. Вони вивчили дані погодних спостережень по всьому світу за 34 роки.

Дослідники виявили, що нічне потепління є більш поширеним явищем, ніж денне, на більш ніж половині (54%) поверхні суші по всій планеті. Це явище назвали асиметрією потепління.

Як підкреслили вчені, більш високі нічні температури можуть мати потенційно серйозні наслідки для нічних видів.

Передбачається, що асиметрія потепління викликана в першу чергу хмарами, які охолоджують поверхню планети протягом дня, але зберігають тепло вночі, що призводить до ще більшого потепління в темний час доби.

Навпаки, відсутність хмар дозволяє більшій кількості тепла досягати поверхні протягом дня, хоча вночі тепло втрачається.

Провідний автор дослідження, доктор Деніел Кокс зазначив, що через подібні зміни клімату деякі тварини, комахи або рослини можуть більше постраждати від теплового удару та зневоднення, ніж інші, а це викличе дисбаланс у загальній екологічній системі.

"Особливо постраждають види, які активні тільки вночі або вдень. Асиметрія потепління може мати серйозні наслідки для світу природи", – підкреслив Кокс.

Як писав OBOZREVATEL, стрімка зміна клімату на планеті найближчим часом призведе до збільшення кількості природних катаклізмів, соціальних і економічних криз, хвилі кліматичних переселенців, а разом з тим і зникнення низки звичних продуктів.