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Головред NEXTA – про 80% Лукашенка: він би навіть до другого туру не вийшов, це плювок в обличчя всім білорусам

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Журналіст розповів про фальсифікації на виборах президента Білорусі

Журналіст розповів про фальсифікації на виборах президента Білорусі. Фото TYT.BY.

Головний редактор Telegram-каналу NЕХТА Роман Протасевич заявив, що він спочатку був переконаний у фальсифікаціях результатів президентських виборів в Білорусі, однак не очікував, що Олександру Лукашенку "намалюють" аж 80% голосів.

В інтерв'ю "Гордону" журналіст зазначив, що це є "плювком в обличчя" всім білорусам.

"Я до останнього не вірив, що при реальній підтримці в 10–15% озвучать настільки великий відсоток. Я допускав трохи більше 50%, щоб не було другого туру (хоча, насправді, це перші вибори, де він навіть до другого туру не вийшов би). Але 80% за Лукашенка – це просто плювок в обличчя всім білорусам", – сказав Протасевич.

За словами журналіста, востаннє демократичні вибори в Білорусі відбувалися в 1994 році. Нинішня виборча кампанія, переконаний він, відрізняється від попередніх тим, що сотні ділянок по країні почали рахувати голоси правильно і відкрито вивішували протоколи, де Світлана Тихановська перемогла Олександра Лукашенка з розривом більш ніж утричі, але при цьому паралельно відбувалися процеси фальсифікації.

"Наприклад, було дві ділянки в одному приміщенні. На одному Тіхановском набрала 1500 голосів, а Лукашенку – 300, а на сусідній ділянці результат прямо протилежний. Тобто одні комісії чесно і відкрито рахували голоси, в тому час як інші фальсифікували голосування", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз переміг на виборах з результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.

  • Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання, які тривають вже чотири дні.

  • Тихановська подала скаргу в ЦВК і вимагала визнати результати голосування недійсними.

БілорусьПротести у БілорусіСвітлана ТихановськаОлександр Лукашенко
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