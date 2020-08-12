Головред NEXTA – про 80% Лукашенка: він би навіть до другого туру не вийшов, це плювок в обличчя всім білорусам

Головний редактор Telegram-каналу NЕХТА Роман Протасевич заявив, що він спочатку був переконаний у фальсифікаціях результатів президентських виборів в Білорусі, однак не очікував, що Олександру Лукашенку "намалюють" аж 80% голосів.

В інтерв'ю "Гордону" журналіст зазначив, що це є "плювком в обличчя" всім білорусам.

"Я до останнього не вірив, що при реальній підтримці в 10–15% озвучать настільки великий відсоток. Я допускав трохи більше 50%, щоб не було другого туру (хоча, насправді, це перші вибори, де він навіть до другого туру не вийшов би). Але 80% за Лукашенка – це просто плювок в обличчя всім білорусам", – сказав Протасевич.

За словами журналіста, востаннє демократичні вибори в Білорусі відбувалися в 1994 році. Нинішня виборча кампанія, переконаний він, відрізняється від попередніх тим, що сотні ділянок по країні почали рахувати голоси правильно і відкрито вивішували протоколи, де Світлана Тихановська перемогла Олександра Лукашенка з розривом більш ніж утричі, але при цьому паралельно відбувалися процеси фальсифікації.

"Наприклад, було дві ділянки в одному приміщенні. На одному Тіхановском набрала 1500 голосів, а Лукашенку – 300, а на сусідній ділянці результат прямо протилежний. Тобто одні комісії чесно і відкрито рахували голоси, в тому час як інші фальсифікували голосування", – пояснив журналіст.

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