Глави КНДР і Південної Кореї раптово провели зустріч

Лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін зустрілися вдруге 26 січня в демілітаризованій зоні на кордоні.

Як повідомляє ВВС, сторони намагаються відновити переговори США з Північною Кореєю і домовитися про саміт. Про результати Мун Чже Ін оголосить 27 травня о 10:00 (4:00 Київ. - Ред).

Переговори проходили в Панмунджоме з 15:00 до 17:00 за місцевим часом.

"Два лідери повели відвертий обмін думками для того, щоб здійснити декларацію 27 квітня і успішно провести саміт Північної Кореї і США", - розповіла прес-секретар південнокорейського президента Юн Ен Чхан.

Video of the meeting between North Korean leader Kim Jong Un and South Korean president Moon Jae-in today. Check out the weird triple hug pic.twitter.com/FolOuTK2iN