Глави КНДР і Південної Кореї раптово провели зустріч

Лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін зустрілися вдруге 26 січня в демілітаризованій зоні на кордоні.

Як повідомляє ВВС, сторони намагаються відновити переговори США з Північною Кореєю і домовитися про саміт. Про результати Мун Чже Ін оголосить 27 травня о 10:00 (4:00 Київ. - Ред).

Переговори проходили в Панмунджоме з 15:00 до 17:00 за місцевим часом.

"Два лідери повели відвертий обмін думками для того, щоб здійснити декларацію 27 квітня і успішно провести саміт Північної Кореї і США", - розповіла прес-секретар південнокорейського президента Юн Ен Чхан.

Video of the meeting between North Korean leader Kim Jong Un and South Korean president Moon Jae-in today. Check out the weird triple hug pic.twitter.com/FolOuTK2iN — Anna Fifield (@annafifield) 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, перша історична зустріч лідерів Північної і Південної Кореї відбулася 27 квітня. Кім Чен Ин став першим лідером КНДР, який відвідав Південну Корею з 1953 року.

Він оголосив кінець конфронтації на Корейському півострові. Сторони заявили, що мають намір в 2018 році офіційно завершити конфлікт 1950-53 років, який фактично було припинено, але юридично країни перебували в стані війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня стало відомо, що США і КНДР почали вести прямі переговори з денуклеаризації Корейського півострова. До цього моменту в КНДР назвали умову, за якої країна відмовиться від ядерної зброї.

Переговори з Південною Кореєю були заплановані на 16 травня, проте їх перенесли .

Потім перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори з США, так як від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори.

25 травня президент США Дональд Трамп скасував переговори з Кім Чен Ином, які були заплановані на 12 червня. Пізніше, в цей же день, він сказав про можливість переговорів на саміті.